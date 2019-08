Inter | il club fa gli auguri a Javier Zanetti per il 46° compleanno

Inter - Lukaku è ufficialmente un calciatore nerazzurro : “Questo club non è per tutti” [VIDEO] : Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota il club nerazzurro comunica che l’attaccante belga, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: le prime parole nerazzurre del giocatore classe 1993. | THIS ...

Lukaku all’Inter – E’ record per il club nerazzurro : E’ fatta per Lukaku all’Inter. Nei giorni scorsi c’era stato anche in debole inserimento del Napoli ma la trattativa con l’Inter era quasi definita. Il nazionale belga è arrivato nella notte a Milano. Lukaku Inter – Si chiude un capitolo della girandola attaccanti, Romelu Lukaku sosterrà oggi visite mediche. L’arrivo dell’attaccante potrebbe sbloccare il futuro di Mauro Icardi. Ecco quanto ...

Balotelli al Flamengo? Il club conferma : ci Interessa : Balotelli al Flamengo – Per Mario Balotelli è possibile un futuro in Brasile, paese che, come si vide nella Confederations Cup del 2013, prova un affetto particolare (specie a Bahia) per Supermario. Fonti della dirigenza del Flamengo hanno confermato ai network del gruppo Globo che c’è l’idea di prendere Balotelli, attualmente svincolato e quindi ingaggiabile […] L'articolo Balotelli al Flamengo? Il club conferma: ci ...

Il Milan è il passato - Gattuso pronto a tornare in panchina : per Rino c’è l’Interesse di un club francese : Secondo la stampa francese, l’ex allenatore del Milan sarebbe finito nel miRino del Nantes per sostituire Vahid Halilhodžic Gennaro Gattuso potrebbe tornare subito in panchina, dopo aver lasciato il Milan solo pochi mesi fa. Secondo la stampa francese, il Nantes si sarebbe messo a caccia dell’ex allenatore rossonero, individuandolo come il perfetto sostituto di Vahid Halilhodžic, pronto a lasciare la panchina che fu di Claudio ...

Inter - infortunio muscolare per Diego Godin : la nota ufficiale del club nerazzurro : Il difensore uruguaiano ha riportato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno Brutte notizie dall’infermeria per l‘Inter, costretta a perdere per infortunio Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha riportato infatti un problema muscolare in allenamento, evidenziato oggi dagli esami svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano. Questa la nota ufficiale della società: “esami clinici e strumentali per ...

Inter-Icardi - è muro contro muro e Wanda Nara pensa di fare causa al club nerazzurro : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il ...

Inter - Conte non si nasconde : “dobbiamo riportare il club dove merita” : “Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare l’Inter dove e’ giusto che stia e meriti”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte in un’Intervista a PPTV, la tv cinese di Suning, il tecnico nerazzurro fissa gli obiettivi. “In Italia c’e’ una squadra che ha costruito tanto come la Juventus, dietro ...

Hysaj - l’agente tuona : “Il suo tempo al Napoli è finito! Il club deve sapere per evitare problemi in futuro. Parlerò con Giuntoli a Dimaro : tante squadre Interessate…” : Futuro Hysaj, le parole dell’agente Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, è intervento A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, ecco quanto ha dichiarato riguardo i suoi assistiti ed in particolare sul futuro di Hysaj: “Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui ...

Inter in corsa per Milinkovic-Savic : il serbo avrebbe chiesto di giocare in un top club : La sconfitta subita ieri in International Champions Cup contro il Manchester United ha messo in evidenza i limiti presenti ancora all'Interno della rosa dell'Inter. C'è assoluto bisogno di un attaccante visto che il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ieri è stato costretto a schierare il tandem composto da Sebastiano Esposito e Samuele Longo. Ma anche in mezzo al campo serve l'acquisto che fa fare il grande salto di qualità, soprattutto alla ...

Cellino : «La Serie A non deve fare gli Interessi di pochi club : serve una riforma» : «La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club medio-piccoli vanno meno soldi. Perché? Qualcuno si è distratto?». Il presidente del Brescia Massimo Cellino parla così della situazione in Serie A, al suo ritorno dopo l’addio al Cagliari, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. «Sono tornato in Lega e ho visto […] L'articolo Cellino: «La Serie A non deve fare gli interessi di pochi club: serve una riforma» è stato realizzato da ...

Inter : dopo il rinnovo di Skriniar sarebbero state rifiutate offerte dai top club europei : Il giocatore più amato dai tifosi dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha conquistato tutti in questi due anni con le sue prestazioni e con il suo carisma. Un affetto testimoniato dal fatto che i supporter hanno chiesto gli fosse affidata la fascia di capitano dopo che è stata revocata a Mauro Icardi. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto solo qualche mese fa, separandosi anche ...

Inter - da Thohir a Suning : come è cambiata la strategia del club : Negli ultimi anni, l’Inter ha vissuto cambiamenti e sconvolgimenti mai visti prima. Nel 2013, dopo 105 anni di proprietà italiana (a partire dagli albori del club, nel 1908), è stata acquisita da un consorzio indonesiano, l’International Sports Capital HK Ltd, guidato da Erick Thohir, che ha acquisito il 70% delle quote del club. Il precedente […] L'articolo Inter, da Thohir a Suning: come è cambiata la strategia del club è stato ...