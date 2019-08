Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Lorenzoha affiancato Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di presentazione della sfida di oggi contro il Barcellona: “Nella prima gara abbiamo fatto bene. Ora vogliamo ripeterci. La squadra si sta esprimendo con qualità e questo è importante” Sulle prospettive del Napoli per la prossima Champions: “Abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione. Stiamo lavorando bene. Siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions cisquadre con grandi campioni ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio”. Sull’esperienza americana: “Per noi è stata una grande esperienza. Masoprattutto per ichequi e che hanno potuto vivere con gioia questi giorni. I tifosi ci hanno accolto benissimo e noi siamo felici di ripagarli in campo. Molti di loro non sempre hanno la possibilità di seguire il Napoli in ...

napolista : Insigne: “Sono felice per i napoletani che sono qui in America” Il capitano in conferenza stampa: “La scorsa stagio… - CalcioNapoli24 : - anto94milano : Meret Di lor. Manolas kk ghoulam Calle/lozan Allan Fabian insigne Mertens/James icardi Con una formazione d… -