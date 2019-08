Infortunio Alisson | le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool | assente in

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Molta preoccupazione nell’ambiente delper le condizioni di. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalledi Jurgen, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’dinon è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo che si tratta del polpaccio e il fatto che non sia potuto rimanere in campo non è un buon segno – ha spiegato-. Posso sicuramente dire che mercoledì non ci sarà. Al suo posto giocherà Adrian, ha esperienza e si è fatto trovare pronto al suo debutto. E’ molto bravo con i piedi e per il nostro gioco questa è una caratteristica importante”. Premier League, ilchiama il Manchester City risponde: 0-5 della squadra di ...

DiMarzio : #PremierLeague | #LIVNOR, Alisson esce al 39' per infortunio ??? - Sport_Mediaset : #LiverpoolNorwich ansia per #Alisson: fuori al 39' per infortunio - CalcioWeb : #InfortunioAlisson, le preoccupanti parole di #Klopp il portiere salterà sicuramente la Supercoppa Europea ?? -