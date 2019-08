Incidente sul Grand Combin | è morta anche la guida alpina

Incidente sul Grand Combin - morti un alpinista e la sua guida : Incidente sul Grand Combin, morti un alpinista e la sua guida Una scarica di sassi ha travolto la cordata che era partita nella notte dalla Cabane di Valsorey. L’alpinista è morto sul colpo, mentre la guida, portata in ospedale, è deceduta per le gravi ferite riportate Parole chiave: ...

Incidente stradale sulla statale Mezzina a Offida - commercialista muore a bordo della sua moto : Terribile Incidente stradale la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Nello scontro tra un camion e una moto è morto il commercialista Mario Ciabattoni, di 58 anni. Sotto choc, in ospedale, l'autista del mezzo pesante.Continua a leggere

Incidente sul ponte Guerrieri a Modica - si scontrano 3 auto : 3 feriti : Incidente sul ponte Guerrieri nella notte a Modica: si scontrano tre auto chiuso al traffico. Tre feriti

Roma - resta disabile dopo Incidente : insulti e minacce nel condominio ad un 36enne : Da Roma arriva una brutta storia di cronaca. Simone Rapisarda, ex fornaio 36enne si è ritrovato paralizzato da un giorno all'altro. Ritornato a casa dall'ospedale, dopo l'incidente avvenuto lo scorso ottobre, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del vecchio ascensore di condominio. La sua sacrosanta richiesta, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni vicini di casa e la famiglia dell'uomo ha ricevuto un messaggio crudele, carico ...

Gabry Ponte sull'Incidente a Battiti Live : 'Se ci scherza lei - potete farvi una risata' : Ieri sera su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata di Battiti Live, il festival musicale itinerante che anima le sere d'estate pugliesi coinvolgendo i più grandi artisti italiani ed internazionali del momento, riscuotendo anche un grande successo, soprattutto tra i più giovani. Ma nella puntata di ieri sera, è accaduto un incidente increscioso: durante i saluti finali, Gabry Ponte, raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci sul palco, ...

Incidente stradale sulla Modica Scicli : scontro tra due auto : Incidente stradale stamattina sulla Modica Scicli. Due le auto coinvolte, una Fiat Bravo e una Fiat Idea, e due feriti.

Una Vita - trame agosto : Ursula rinchiusa in manicomio - Antonito ferito dopo un Incidente : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Nelle puntate in programma a fine agosto su Canale 5, Blanca e Diego Alday decideranno di lasciare il quartiere dopo essersi vendicati di Ursula Dicenta. Antonito Palacios, invece, rimarrà ferito in seguito ad un incidente stradale con tutta la famiglia. Una Vita: Arturo racconta la sua malattia ai vicini Le anticipazioni di Una Vita ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Bologna - Incidente e sangue sull'A14 - 7 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 7 agosto 2019: ancora un grave incidente sulla A14. CIO, l'Italia rischia la presenza a Tokyo 2020

Borgo Panigale - Incidente sulla A14 : tir investe e uccide due operai : Borgo Panigale, incidente sulla A14: tir investe e uccide due operai I due erano dipendenti di una ditta che lavora per Autostrade e stavano terminando l'allestimento di un cantiere. Il camionista è indagato per omicidio colposo Parole chiave: a14 ...

