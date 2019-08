In Italia gli archeologi sono costretti a fare i bigliettai

Family Food Fight arriva in Italia su Sky Uno - una gara tra famiglie…in cucina : Family Food Fight su Sky Uno arriva la sfida tra famiglie a colpi di ricette tradizionali La cucina Italiana è fortemente legata alle proprie tradizioni. Ogni regione ha una sua variante di un determinato piatto e spesso ciascuna famiglia inserisce un qualche elemento tipico. Una tradizione non locale ma addirittura familiare. Proprio per questo potremmo essere il paese ideale per l’approdo di questo nuovo Cooking Show, Family Food Fight ...

Dopo gli spagnoli anche i norvegesi bussano all'Italia : Fausto Biloslavo Ha recuperato 85 profughi E Salvini: «Se li prenda Oslo» Ocean Viking, l'ammiraglia delle Ong, ha intercettato i primi 85 migranti a circa 50 miglia dalla Libia. La nave batte bandiera norvegese e il ministro dell'Interno del governo in crisi, Matteo Salvini, scrive subito al paese del Nord Europa per non farli sbarcare in Italia. E firma il divieto di ingresso nelle acque territoriali. «La Ocean Viking ha completato ...

Ecco quanto - quando e come si divertono gli Italiani : Un'analisi empirica studia il rapporto tra italiani e divertimento. Si scopre così che ricaviamo grandi soddisfazioni dagli acquisti online, cibo e spettacoli compresi. Il giorno migliore per divertirsi è il martedì. Il nemico è il troppo lavoro

Tuffi - Europei 2019 : Bertocchi e Pellacani dal metro - il sincro Tocci-Marsaglia. L’Italia prova a tornare sul podio : Penultima giornata degli Europei di Tuffi e sarà un sabato molto interessante per l’Italia, perchè ci sono le possibilità di aumentare il bottino di medaglie (due) finora conquistate. Si gareggia nel metro femminile e nel sincro maschile dal trampolino. Non c’è dubbio che il metro è la gara di Elena Bertocchi. La lombarda sale da tre edizioni consecutive sul podio (argento a Londra 2016, oro a Kiev 2017 e bronzo a Glasgow 2018), ma ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi (sabato 10 agosto). Programma - orari e tv : oggi sabato 10 Agosto a Bydgoszcz andrà in scena la seconda giornata della Coppa Europa di Atletica 2019. Saranno venti le finali in Programma oggi. Tantissimi gli atleti italiani impegnati, c’è grande attesa per le prestazioni, tra gli altri, di Jacobs, Spanu, Crippa e Sottile. A chiudere il Programma odierno le staffette 4×100 alle quali parteciperanno anche gli azzurri. Saranno 12 le squadre in gara per la conquista dell’ambito ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (10 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli Italiani in gara : Sesta giornata di gare degli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). Tre le gare in programma oggi: i preliminari del trampolino un metro femminile, il sincro 3 metri maschile e la finale del metro femminile. Gli azzurri vorranno regalarsi qualcosa di speciale. Nella prova riservata alle donne, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani avranno come primario obiettivo quello di centrare la finale e poi una volta presenti nell’atto conclusivo si ...

CRISI DI GOVERNO/ Sapelli : qualcuno si è dimenticato che l'Italia risponde agli Usa : CRISI di GOVERNO, la partita governativa doveva chiudersi inevitabilmente, visto anche che l'Italia stava allontanandosi dai doveri verso gli Usa

Ciclismo - Europei 2019 oggi (10 agosto) : programma - orari e tv. Tutti gli Italiani in gara : oggi (sabato 10 agosto) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su strada ad Alkmaar (Olanda). Si partirà alle ore 9.00 con la prova in linea maschile Under23, in cui l’Italia potrà contare su due velocisti del calibro di Alberto Dainese e Michele Gazzoli, che potranno essere supportati al meglio da Nicolas Dalla Valle, Gregorio Ferri, Alexander Konychev e Antonio Puppio. Alle ore 13.00 scatterà invece la prova in ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Social World Film Festival 2019 i vincitori Italiani : Joe Capalbo per “Lucania” e “Guarda in alto” miglior regia : Social World Film Festival 2019 vincitori Social World Film Festival 2019: Lucania conquista 3 premi È terminato ieri ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun 3-0 - le pagelle degli azzurri. Giannelli e Lanza i migliori - Zaytsev e Juantorena umani : L’Italia ha sconfitto il Camerun con un rapido 3-0 nel match d’apertura del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri si sono imposti al PalaFlorio di Bari senza offrire un gioco perfetto ma l’importante era rompere il ghiaccio in attesa delle sfide più probanti contro Australia e Serbia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. pagelle Italia-Camerun 3-0: SIMONE Giannelli: 7. Nel ...

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : debutto ok per l’Italia - gli azzurri asfaltano il Camerun 3-0 : La formazione di Blengini non dà scampo alla selezione africana, cominciando con il piede giusto il Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Italiana maschile di Pallavolo, gli azzurri del ct Blengini debuttano positivamente nel Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Bari. Ivan Zaytsev e compagni superano il Camerun 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), preparandosi al meglio ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun 3-0 - gli azzurri partono col piede giusto senza strafare. Domani l’Australia : L’Italia non fa sconti, non regala sorprese negative e sconfigge il Camerun per 3-0 (25-18; 25-18; 25-16) nel match d’esordio del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno vinto il primo incontro al PalaFlorio di Bari palesando una chiara superiorità tecnica nei confronti degli africani anche se hanno sofferto più del previsto nel secondo set, conquistato dopo aver sudato nella prima metà. Per il resto ...