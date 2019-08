In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto | Salvini l’ha pestata grossa Tempi lunghi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Pazza crisi Lodo Grasso al Senato: Lega sola sulla sfiducia Palazzo Madama – Domani si decide la data per il dibattito sul governo: 13 o 20? L’ex presidente del Senato propone alle opposizioni di disertare l’aula di Ilaria Proietti L’amico del Cazzaro di Marco Travaglio Vuoi vedere che il Cazzaro Verde, da tutti dipinto come un genio della politica,? Tre giorni dopo la genialata di buttar giù il governo in pienosenza dimettersi da vicepremier e da ministro nè far dimettere i suoi, appare già un tantino incartato. Da buon orecchiante improvvisatore, ha scoperto dalle ultime … Il dossier Ecco il calendario della crisi e tutte le ipotesi per le elezioni In due mesi e mezzo – Si parte domani in Senato ed entro una decina di giorni la palla tornerà al Quirinale: alle urne tra ottobre e novembre di Marco Palombi Sherlock ...

fattoquotidiano : Morandi: 1967, le carte segrete sul ponte malato. Dalle crepe alle stranezze del collaudo: l’inchiesta di “Sherlock… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto: l’Italia fra conte e Salvini. Il premier sempre più popolare - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto: Il coniglio. Il leghista vuol votare, ma non osa spiegare perché: non… -