Il Segreto | anticipazioni spagnole dal 12 al 16 agosto | Maria viene rapita dal Mesia

Il Segreto anticipazioni : Fernando rapisce Maria - ma nulla è come sembra : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Fernando rapisce Maria per un motivo ben preciso Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Fernando Mesia farà di tutto per rendere migliore la vita di Maria Castaneda. Avete capito bene: si prodigherà per salvare sempre la sua amata; in passato ha anche rischiato la vita pur di […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Maria, ma nulla è come sembra proviene da Gossip e ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo cade in rovina e Prudencio lo sfratta : Severo chiede un prestito a Prudencio ma quando capisce di non potergli restituire i soldi, l'Ortega decide di prendersi la sua casa.

Anticipazioni Il Segreto : Francisca avvelena Roberto per salvare Maria : La programmazione de Il Segreto continua le sue vacanze estive ma i telespettatori della telenovela spagnola possono comunque restare in contatto con il programma, scoprendo cosa accadrà fra qualche mese per alcuni dei personaggi più amati. Maria partirà da Puente Viejo o finirà per restare vittima dei nuovi intrighi della sua madrina? E quale sarà il destino del suo amico Roberto Sanchez? Quest'ultimo, entrato in scena da qualche settimana, non ...

Il Segreto anticipazioni spagnole - Francisca uccide Roberto col veleno : anticipazioni Il Segreto spagnole: Francisca avvelena Roberto No, Francisca Montenegro non cambierà di una virgola! Molti credono che la nobildonna possa riscoprire un animo dolce e sereno, ma tutto questo verrà smentito dall’ultima sua azione scellerata: avvelenerà Roberto con la belladonna, una pianta tossica che uccide in breve tempo. Qual è il motivo di tale […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca uccide ...

Il Segreto anticipazioni : la terribile confessione di ALVARO a ISAAC - quale sarà? : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni delle future puntate italiane de Il Segreto, vi abbiamo parlato del piano che il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) porterà avanti per privare Elsa Laguna (Alejandra Meco) di ogni suo bene materiale. Tutto ciò darà un inaspettata svolta alla trama, che creerà diversi problemi alla perfida Antolina Ramos (Maria Lima)… Il Segreto, trame: ALVARO pianta in asso Elsa e scappa con i suoi ...

Il Segreto - anticipazioni : Francisca avvelena Roberto con della belladonna : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra, già autrice di Una Vita. Nelle puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Francisca Montenegro commetterà un nuovo omicidio dopo aver ucciso il primo marito Leal, Pena e il medico di Puente Viejo, Don Julian. Ebbene sì, la cattivona avvelenerà il povero Roberto Sanchez somministrandogli della belladonna ad una tazza di cioccolata ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria incastra la sua infermiera : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Maria non sta ricevendo le giuste cure dalla sua infermiera Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto riguardanti le condizioni di Maria non sono positive. La figlioccia di Donna Francisca si trasferisce a Cuba con Fernando, dopo essere rimasta paralizzata. La Castaneda finisce in queste condizioni durante l’attentato avvenuto il giorno del […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : l'addio di Isaac ed Elsa a Puente Viejo : Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami, Elsa e Isaac, dicono addio alla soap tramite i social. Così come Julieta e Saul anche un'altra coppia lascia Puente Viejo per cominciare una vita insieme.

Il Segreto - anticipazioni : FRANCISCA uccide ROBERTO!!! : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) si sporcherà nuovamente la mani di sangue; in questo caso, il nuovo bersaglio della perfida dark lady sarà il povero Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), l’amico cubano di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). Cerchiamo insieme di capire che cosa succederà in questa funerea storyline… Il Segreto, news: FRANCISCA scopre che Roberto vuole fuggire con Maria Dando uno sguardo alle ...

Il Segreto/ Anticipazioni spagnole : Antolina ucciderà Isaac? : Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Antolina ucciderà Isaac? Per Maria arrivano nuovi terribili nemici a cominciare da Fernando...

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio compra il negozio di vini e assume Antonio Marchena : Le puntate italiane de Il Segreto sono attualmente in vacanza e lo resteranno fino al 26 agosto, giorno in cui gli abitanti di Puente Viejo prenderanno il loro posto nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5. In attesa che tale giorno arrivi, la curiosità dei telespettatori va avanti, pensando alle trame che andranno in onda nei prossimi mesi. Già a settembre, Julieta e Saul usciranno di scena per evitare di essere incolpati dell'uccisione ...

Il Segreto - anticipazioni : Prudencio acquista la locanda di Fe : Le anticipazioni della famosa soap opera iberica Il Segreto sono ricche di interessanti curiosità. Nelle prossime puntate della serie televisiva, in merito alle quali non è stata comunicata la data della messa in onda, Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Josè Milan, penserà di acquistare la locanda che apparteneva a Fe Perez. Nel frattempo, Francisca Montenegro chiederà a Prudencio di controllare i conti della villa. In seguito, Francisca ...

Il Segreto - anticipazioni di settembre : Francisca vuole uccidere Fernando e Roberto : Nelle anticipazioni de Il Segreto riferite alle puntate che vedremo a settembre nel nostro paese, Francisca Montenegro metterà in piedi un piano astuto contro Fernando Mesia e Roberto, avvalendosi della complicità del fido capomastro Mauricio. Tuttavia, proprio il capomastro tradirà la Montenegro tramando alle sue spalle per cercare di sabotare il suo piano. Intanto, Maria Castaneda e il cubano Roberto cercheranno di fuggire da Puente Viejo per ...

IL Segreto/ Anticipazioni spagnole : Francisca ucciderà Roberto? : Il SEGRETO, Anticipazioni italiane e spagnole: la soap è in pausa fino al 26 agosto, cosa succederà al suo ritorno? Ecco le novità