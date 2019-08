Il repertorio del dolore | gli oggetti delle vittime del Ponte Morandi restituiti alle

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) A quasi un anno dal crollo delgli agenti della polizia stradale hanno raccolto, catalogato e riconsegnato ai parenti43e ai sopravvissuti gli effetti personali rinvenuti tra le macerie. C’è di tutto, scrive Il Secolo XIX. Magliette, portafogli, cd, costumi da bagno, valigie, giochi per bambini, telefonini, occhiali. Undi. Vivida testimonianza di vite spezzate o ferite mentre andavano in vacanza, o al lavoro. E invece si sono trovate coinvolte in un disastro che, oggi, scopriamo si poteva evitare. L’orologio che ha resistito per 11 giorni Era di Angela Zerilli, 57 anni, funzionaria della Regione Lombardia, l’orologio in acciaio Citizen Ecodrive recuperato dagli agenti. Le sue lancette hanno continuato a segnare l’ora per 11 giorni dopo che ilè venuto giù, scrive il quotidiano. Finché la carica non si è esaurita. E c’è anche ...

