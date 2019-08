Il Napoli si allena con la palla da football in vista della gara contro il Barcellona

VIDEO – Primo allenamento del Napoli all’Hard Rock Stadium : Attraverso Facebook la SSC Napoli ha postato un VIDEO per raccontare l’ingresso degli azzurri all’Hard Rock Stadium in occasione del Primo allenamento First training session Hard Rock Stadium #ForzaNapoliSempre #ICC2019 @intchampionscup Pubblicato da SSC Napoli su Mercoledì 7 agosto 2019 Leggi ancora su ForzAzzurri: Mercato James – Il Napoli lascia la strada del prestito. Ultimi aggiornamenti Dove vedere ...

Napoli - salta la sfida contro Messi : il talento del Barcellona si infortuna in allenamento : Leo Messi non affronterà il Napoli nella tournèe americana: ‘La Pulce’ si fa male in allenamento e non partirà per gli USA con il resto della squadra Primo allenamento e primo stop per Leo Messi. Il fuoriclasse argentino, al rientro dalle vacanze estive post Copa America, ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. ‘La Pulce’ resterà dunque a Barcellona per curarsi e non prenderà parte alla ...

Il Napoli si allena a Castelvolturno - il report della seduta : Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida e la bella partita in amichevole contro il Liverpool campione d’Europa il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico di Castelvolturno. La squadra si è radunata nel pomeriggio ed ha svolto una prima fase di prevenzione. Primo giorno di allenamento per Fabian Ruiz che, come da programma, ha raggiunto il gruppo dopo il successo ai campionati Europei Under 21. La rosa inizialmente si è divisa ...

Insigne : 'La Juve ha cambiato allenatore e giocatori - il Napoli invece è un gruppo solido' : La prossima Serie A potrebbe rivelarsi molto interessante, considerando il fatto che società come Inter e Napoli si stanno rinforzando con l'obiettivo di interrompere il dominio della Juventus, vincitrice degli ultimi otto scudetti. Il ritorno in Italia di allenatori come Sarri e Conte, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente il livello del massimo campionato, avvicinandolo ad altre competizioni europee, tra le quali spiccano indubbiamente ...

Diawara - prime parole da giallorosso : “Fortunato ad essere un giocatore della Roma - un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a Napoli…” : Le prime dichiarazioni di Diawara in giallorosso L’ex Napoli Amadou Diawara, è un nuovo giocatore della Roma ed ha rilasciato le prime dichiarazioni da giallorosso ai microfoni di Roma TV. Ecco quanto riportato da Vocegiallorossa: “Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare ...

Video – Il Napoli : “Pensavate che Ancelotti fosse solo un grande allenatore?” : Che Ancelotti non fosse un allenatore qualunque lo si sapeva già. E’ uno dei più titolati al mondo, si ingegna a provare moduli, schemi e giocatori. Compila l’elenco della spesa per il mercato estivo e si siede a trattare con gli agenti in compagnia del presidente. E’ una manna scesa dal cielo, come abbiamo più volte scritto. Oggi scopriamo che sa anche aggiustare biciclette. Il Napoli, infatti, posta su Twitter un Video che ...

Il Napoli sta pensando ad allenamenti aperti al San Paolo (come ai tempi di Maradona) : Stamattina abbiamo scritto della fake news – una delle tante – del Napoli che sarebbe poco attento alle esigenze dei tifosi. Abbiamo confrontato il ritiro di Dimaro – che di fatto è un’occasione di oltre venti giorni per stare a diretto contatto con i propri beniamini – una quarantina di allenamenti aperti al pubblico – con i ritiri di Inter, Juventus, Roma che sono veri e propri bunker. Addirittura Conte ha ...

La fake news del Napoli poco attento ai tifosi : 44 allenamenti aperti. L’Inter ha i cani da guardia : Il fiume in piena A Napoli e attorno all Napoli c’è un flusso informativo-comunicativo che è una sorta di corso d’acqua, un torrente, spesso un fiume in piena, perennemente indirizzato contro la società. E ovviamente contro Aurelio De Laurentiis il demonio che ha preso il club dal fallimento e l’ha portata ad essere il club che oggi è il Napoli con Ancelotti allenatore e tutto quel che sappiamo. Non stiamo parlando di ...

Di Lorenzo : “Il Napoli mi intriga. Essere allenato da Ancelotti è bellissimo” : Il nuovo terzino acquistato dal Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Sono contento di Essere qui, stiamo lavorando bene per preparare la prossima stagione. È una bella esperienza ed una bella sfida, sono contento di vestire la maglia del Napoli e darò tutto me stesso”. Di Lorenzo ha dichiarato di Essere felice di avere Ancelotti come guida tecnica: “Ci stiamo conoscendo meglio, Essere ...

Napoli - il report dell’allenamento di Dimaro e le parole di Luperto : “Di Lorenzo? Vi giuro che…” : Quarto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida. Il gruppo azzurro, oggi, in Val di Sole è stato impegnato in esercizi di riscaldamento e prevenzione. Successivamente fase tattica, con svolgimento offensivo e lavoro tecnico. Chiusura con sviluppi di situazioni di gioco su calci piazzati. Inglese ha svolto un allenamento differenziato. La squadra riposerà nel pomeriggio e riprenderà la preparazione domani mattina. Nel ...

Slitta alle 18 il primo allenamento del Napoli a Dimaro : Slitta il primo allenamento del ritiro 2019 del Napoli. Solo solo 7 i calciatori giunti fino ad ora a Dimaro. Rog, Maksimovic, Di Lorenzo, Ghoulam e Callejon sono già stati avvistati. Manca ancora il mister Ancelotti che si è fatto precedere dal vice, il figlio Davide. È stato quindi spostato alle 18 la prima seduta di allenamento poiché non tutti i calciatori che dovevano essere qui per le 13 ci sono. L'articolo Slitta alle 18 il primo ...

Carolina Morace : “Sarri è un ottimo allenatore. Anche Ancelotti si è dovuto adattare al Napoli” : Carolina Morace, l’ex allenatrice della squadra calcistica del Milan femminile è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare del prossimo impegno insidioso contro la Cina che attende la Nazionale femminile ai Mondiali. Ha riconosciuto i passi avanti che le donne hanno fatto nel mondo del calcio, ma “siamo ancora molto indietro rispetto al resto del mondo”. Il calcio femminile ha bisogno di trovare sponsor disposti a ...

Gigi Simoni - ex allenatore del Napoli è ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Le condizioni : Gigi Simoni in ospedale L’ex allenatore del Napoli Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Il tecnico ottantenne quando si è sentito male si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. A far compagnia al tecnico ci sono i familiari e i parenti più stretti. Lo ...

Napoli - Montervino : “Sarri è un traditore - non puoi andare ad allenare la Juve” : Il direttore sportivo, Francesco Montervino, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ha detto la sua su Sarri alla Juve: “Considero Sarri un traditore. Devo fare una distinzione perché il professionista non va condannato perché deve scegliere il meglio per la sua carriera, ma lo condanno per tutto quello che ha fatto prima. Se Sarri pensa che la Juve sia il potere e lo combatte, poi non ...