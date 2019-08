Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan

Usa - si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein : era accusato di traffico di minori e abusi sessuali : Si è suicidato in carcere Jeffrey Epstein , il finanziere americano travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi , sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori . A dare la notizia è la Nbc, che cita fonti di polizia. L'articolo Usa, si è suicidato in carcere il miliardario Jeffrey Epstein : era accusato di traffico di minori e abusi sessuali proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato arrestato a New York per sfruttamento sessuale : Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato arrestato sabato a New York per sfruttamento sessuale e si trova ancora agli arresti in attesa di un’udienza in tribunale prevista per lunedì. Epstein, che ha 66 anni, era diventato noto tra il