Il mare restituisce il corpo di Carlo | trovato a 500 metri dalla riva

ll mare restituisce il corpo di Lorenzo Igliozzi! Aveva solo 19 anni : Lorenzo Igliozzi è morto, il corpo ha restituito il suo corpo. Sono sconvolti di abitanti di Borgo Sabotino, giovedì sera Lorenzo si trovava in acqua tra Torre Astura e l’ex pontile della centrale elettronucleare Latina, il ragazzo era insieme ad un amico su un gommone. Il compagno l'ha visto tuffarsi ma non lo ha visto più risalire in superficie. Preso dal panico ha dato l'allarme. Immediate le ricerche da parte di vigili del fuoco ...