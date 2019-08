Il divieto di Juve-Napoli per i nati in Campania finisce su Mundo Deportivo

Biglietti Juve-Napoli - c'è il dietrofront : tolto il divieto per i nati in Campania : La società bianconera era finita nella bufera per la decisione di vietare la vendita dei Biglietti per il big match del 31...

Juventus-Napoli - tolto il divieto che impediva la vendita dei biglietti ai nati in Campania. Confermata la restrizione per i residenti : Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in Campania. A deciderlo, questa volta, non è il club bianconero, che l’8 agosto aveva comunicato il divieto per la partita in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La decisione arriva direttamente dal gruppo operativo di sicurezza (Gos), che – proprio a seguito delle disposizioni secondo cui sono le stesse società sportive a gestire l’accesso, l’indirizzamento e il controllo ...

Zagrebelsky : “Il divieto della Juventus è anticostituzionale” : Il Corriere di Torino, a proposito del divieto ai nati in Campania della vendita dei biglietti di Juventus-Napoli, raccoglie le dichiarazioni del giurista Gustavo Zagrebelsky. Il questore di Torino Roberto De Matteis a Repubblica ha così definito la decisione della Juve: «Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista». Il prefetto Claudio Palomba: «Mi auguro sia stato un refuso e spero che non questa vicenda ...

Mentana : “Incredibile. Il divieto della Juve 60 anni dopo il ‘Non si affitta ai meridionali'” : Sulla questione del divieto di accesso allo Stadium per i nati in Campania in occasione di Juventus-Napoli, interviene anche Enrico Mentana. Il giornalista ha condiviso su Facebook il comunicato con cui la Questura di Torino si dissocia dall’iniziativa del club bianconero. Con un suo commento: “Incredibile ma vero, 60 anni dopo il “Non si affitta ai meridionali” la Juventus vieta l’acquisto dei biglietti a chi è ...

FOTO – Comunicato Juventus sul divieto ai campani : In merito al discusso divieto di partecipazione ai nati in campania per la seconda di Serie A allo Stadium, la Juventus ha diramato un Comunicato sul proprio sito ufficiale. Comunicato Juventus – Il club torinese rende noto che la decisione è dell’Osservatorio Nazionale. Il Comunicato “Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto, pubblicate sul ...

Juventus-Napoli - nessun divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania : La Questura di Torino dichiara “del tutto destituita di ogni fondamento” la notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la stessa Questura “avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve– Napoli a chi è nato in Campania”. La Questura di Torino “non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla”, si legge in una ...