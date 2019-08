Il Castello delle Cerimonie 2019 | la nuova stagione dal 30 agosto su Real Time

Il matrimonio nel Castello del boss delle cerimonie finisce malissimo : invitato rompe il piatto in testa al cameriere : finisce malissimo il banchetto di nozze alla Sonrisa, nel castello del boss delle cerimonie . Domenica sera, durante una festa in onore di una coppia di origine cinese con decine di invitati, un...

Il matrimonio nel Castello del boss delle cerimonie finisce in rissa : invitato spacca un piatto in testa al cameriere : È finito in rissa, con tanto di intervento dei carabinieri, un matrimonio organizzato nel castello del “boss delle cerimonie”, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Domenica sera una coppia di origine cinese si stava godendo il banchetto di nozze con decine di invitati: tutto stava andando per il miglio fino a quando un 33enne, parente dello sposo, si è visto togliere il piatto da davanti da un cameriere, mentre ancora ...