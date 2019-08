Il 5G cambierà il modo di guardare il calcio | anche allo stadio

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) La crisi delitaliano ormai è un luogo comune, ma ci sono dei numeri che ne danno le dimensioni e che fanno riferimento alla partecipazione del pubblico a quel rito collettivo un tempo indiscutibile che è la partita di campionato. Di fronte alla crescita esponenziale in mercati come quello statunitense e quello polacco, il pubblico italiano negli stadi non è praticamente mutato negli ultimi 15 anni, segno chegli investimenti delle squadre sia nel rinnovo degli impianti che nel potenziamento delle rose non hanno avuto gli esiti sperati o sono riusciti solo ad arginare l'esodo che invece si è registrato in Paesi come la Grecia. I dati certificati dal Cies, l'osservatorio sulinternazionale, parlano di un calo dell'1% del pubblico negli stadi italiani delle partite di Serie A tra il 2003 e il 2018 a fronte di un incremento del 6% per la Premier League e ...

