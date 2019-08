I libri da leggere se davvero vogliamo parlare della Madonna

5 libri da leggere sotto l’ombrellone con l’offerta del Prime Day di Amazon : Il Prime Day 2019 è arrivato, e non riguarda soltanto prodotti di elettronica: in occasione dell'evento promozionale, i clienti Amazon Prime potranno ricevere un buono sconto da 10€ con l'acquisto di almeno 20€ in libri. Ecco come approfittare della promozione e 5 consigli di libri da leggere sotto l'ombrellone.Continua a leggere

Come creare lista libri da leggere su Apple Books : A partire da iOS 12, iBooks, nota applicazione presente su tutti i dispositivi iOS, ha subito un’importante evoluzione. Ad oggi è infatti conosciuta Come Apple Books, piattaforma molto più completa e funzionale, capace di mettere leggi di più...

Stranger Things : tutti i libri da leggere in attesa della terza stagione della serie tv : Per tutti gli appassionati della serie tv "Stranger Things" che attendono con ansia l'uscita della terza stagione una buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salienti della storia del "sottosopra" leggendo i vari libri che prendono spunto dalla serie Netflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.