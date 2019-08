Hilary Swank | «Lavorando duro si può ottenere tutto»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 10 agosto 2019), in missione a Locarno, in missione a Locarno, in missione a Locarno, in missione a Locarno, in missione a Locarno, in missione a LocarnoMinuta, abito nero, capelli lunghi sulle spalle: chili di muscoli e rabbia separano la pugile Oscar di Million Dollar Baby dalla sorridente vincitrice del Leopard Club Award al festival del cinema di Locarno. Eppure, quindici anni dopo quel film con cui vinse il suo secondo Academy Award (il primo era arrivato nel 1999 con Boys Don’t Cry),è sempre pronta a ripartire. E se il premio che ha ricevuto ieri in Svizzera è un riconoscimento alla sua ricca carriera, è però vero che a 45 anni, assicura, «ho ancora tanto da fare». Così, dopo aver accudito per tre anni il padre reduce da un trapianto di polmone -«è fondamentale fare delle scelte nella vita e assumersi le ...

