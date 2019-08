Hazard | “Sarri e Conte due vincenti Con Lukaku tutta la squadra gioca meglio”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Il Corriere della Sera intervista Edenall’indomani del primo gol segnato con la maglia del Real contro il Salisburgo. “Fin da bambino sognavo di vestire un giorno la maglia del Real Madrid. Quando il Real bussa alla tua porta puoi fare una cosa sola: aprirla. Al Chelsea ho passato anni indimenticabili, ma qui sono al settimo cielo. Uno dei miei idoli, da bambino, era Zinedine Zidane. Avevo il suo poster in camera e adesso ho l’opportunità di essere allenato da lui”. Al Chelsea, da cui il Real l’ha comprato per 100 milioni,è stato allenato sia dache da Sarri. “Da loro ho imparato molto. Sono diversi tra di loro, per carattere e idea di calcio, ma hanno un cosa in comune: sono due. Hanno uno stile marcato, sanno quali indicazioni dare al gruppo”. Su: “È un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni del gioco. Segna tanto ...

