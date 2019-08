Grillo contro urne | i possibili numeri di una nuova maggioranza

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) L'intervento a sorpresa di Beppefa discutere dentro e fuori il Movimento e preoccupa Matteo Salvini, allarmato per l'ipotesi della costituzione di una eventualealternativa in Parlamento. In un post sul suo blog, il fondatore del M5s invita a fare dei "cambiamenti" senza confondere "coerenza con rigidità". "Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell'establishment, che lo sta avvolgendo!", il suo ragionamento, piuttosto chiaro. Se il M5s dovesse cambiare linea (Luigi Di Maio ha finora detto sì al voto "subito", dopo aver approvato il taglio dei parlamentari), il principale 'indiziato' per una unione non potrebbe essere che il Pd. Il segretario Nicola Zingaretti ha specificato che non ci sono "le condizioni per una", escludendo "inciuci".Ma dentro e fuori dai Dem c'è chi avanza ipotesi di contatti ...

