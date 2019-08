Greta parte in barca a vela per gli Usa | “Non incontrerò Trump”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Il viaggio indiThunberg a New York non porterà a un incontro con il presidente Usa Donald Trump, anche perché la giovane leader del movimento ambientalista Smile for Future non ha fiducia che vedere il leader aemericano possa portare a qualche risultato. Col presidente americano, d’altronde, avrebbe pochi argomenti di cui parlare. “Penso che non gli direi granché. Perché dovrei parlargli? Che cosa potrei dirgli per farli cambiare opinione? E’ evidente che non ascolta la scienza e gli esperti in questo campo, quindi cosa potrei dirgli di più?” ha detto la leader ambientalista. Thunberg attraverserà l’Atlantico su unae s’è detta “un po’ nervosa” ma non “preoccupata per la mia sicurezza”. In America, viaggierà nel continente e tra ottobre e novembre andrà in Sudamerica percipare alla ...

cjmimun : Greta parte per gli Usa: non incontrero' Trump - greta_solinas : RT @makkox: la cosa incoraggiante è che io e la parte sana de 'sto paese li stamo a sfonna' de meme. - marco_sili : @repubblica Cara #Greta di scientifico c'è proprio poco nei tuoi discorsi, quindi lascia stare gli scienziati veri… -