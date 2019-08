Governo | solo due mandati | big M5S senza ricandidatura in caso di elezioni

Crisi di Governo - Fratoianni (SI) : “Salvini ha paura della manovra - gli interessa solo il potere” : “Messaggio alla politica e ai cittadini che amano questo Paese: di fronte a un uomo che pensa solo al proprio potere, c’è bisogno di organizzare una proposta forte, semplice, con idee nuove. Incontriamoci subito”. Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un video messaggio postato su Facebook. L'articolo Crisi di governo, Fratoianni (SI): “Salvini ha paura della manovra, gli interessa solo il potere” proviene da ...

Crisi di Governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Crisi Governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Per Zingaretti il Governo sta solo scappando dalla manovra : "Conte, Salvini e Di Maio hanno fallito e messo l'Italia in ginocchio, ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare. Avevano promesso una rivoluzione, hanno combinato un disastro: l'Italia ha crescita zero, è esplosa la cassa integrazione, la produzione industriale cala e il debito pubblico è esploso". Lo scrive su Facebook il segretario Pd, Nicola Zingaretti. "L'Italia nel mondo è isolata come non mai e non ...

Governo TECNICO O ELEZIONI?/ Ai mercati interessano solo i rapporti Italia-Ue : L'ipotesi di un GOVERNO TECNICO in Italia non si può escludere. Per i mercati l'importante è il rapporto con l'Unione europea

Crisi di Governo - Salvini : “Diamo la parola agli italiani. Non torno al vecchio - mi metto in gioco da solo” : “Piuttosto che tenere fermo il Paese diamo la parola agli italiani, che ci dicano cosa bisogna fare. E beninteso, non mi interessa tornare al vecchio, se devo mettermi in gioco con un’idea di futuro lo faccio da solo e a testa alta. Poi potremo scegliere dei compagni di viaggio, certo”. Così Matteo Salvini dal palco di Pescara. “Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, ...

Governo : taglio parlamentari e non solo - la ‘mina’ su strada voto anticipato : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Potrebbe esserci la volontà di disinnescare quella che appare una ‘mina’ sulla strada del voto anticipato, dietro l’accelerazione di Matteo Salvini per arrivare all’interruzione della legislatura e a immediate elezioni. Si tratta della riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari, in calendario alla Camera il prossimo 9 settembre, che, una volta approvata, potrebbe avviare ...

Governo : taglio parlamentari e non solo - la ‘mina’ su strada voto anticipato (2) : (AdnKronos) – Tuttavia a quel punto, prima di eventuali elezioni, dovrebbero trascorrere altri sessanta giorni, visto che la legge in via di approvazione prevede che si applichi “a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.In pratica l’iter ...

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di Brecon e Radnorshire : la maggioranza di Governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione : Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il Governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il Governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Whirlpool - Governo offre 17 milioni di incentivi per salvare sito di Napoli. L’azienda : “Solo vendita e riconversione garantisce posti” : Il ministero dello Sviluppo offre nuove incentivi, sotto forma di una decontribuzione per 15 mesi sui contratti di solidarietà che vale 17 milioni di euro. E i vertici di Whirlpool mettono sul tavolo cinque ipotesi per lo sviluppo del sito di Napoli che a fine maggio aveva annunciato di voler vendere. Ma solo la quinta, che prevede una riconversione dello stabilimento “sotto una nuova realtà aziendale”, garantirebbe il mantenimento ...

Governo - per ora è solo crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...