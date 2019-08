Governo : Salvini a M5S - ‘felice di aver aiutato Catania’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Felice di aver aiutato concretamente i cittadini di Catania, e di tanti altri Comuni italiani da Nord a Sud, a superare i problemi lasciati da sindaci incapaci (quasi sempre di sinistra)”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, replicando alla deputazione parlamentare etnea del M5S, che lo aveva invitato a non recarsi nella città siciliana. L'articolo Governo: Salvini a M5S, ‘felice di ...

Crisi di Governo - Salvini : Parlamento si esprima prima di Ferragosto. Lite con M5S : Salvini vuole elezioni il prima possibile e punta a che il Parlamento si riunisca prima di Ferragosto. «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile,...

Crisi - Salvini : “Lavoriamo per Governo stabile che duri almeno dieci anni. Prima si vota meglio è” : “Stiamo già lavorando per il futuro, per dare all’Italia un governo stabile che vada avanti per dieci anni“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla spiaggia di Policoro. “Parlo – ha aggiunto Salvini – di futuro e non di passato. Non rispondo agli insulti, alle polemiche e alle provocazioni” L'articolo Crisi, Salvini: “Lavoriamo per governo ...

De Luca : “Il Governo si è squagliato. Salvini? È impegnato nel tour ‘Gigione & friends'”. E lancia la sua sfida meridionalista contro la Lega : “Siamo stati emotivamente coinvolti e commossi dopo le vicende del governo nazionale. Eravamo tutti trepidanti a Pescara per poi apprendere che il governo si è squagliato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa trasmessa da Lira Tv e dedicata all’illustrazione del piano per il lavoro predisposto dalla sua giunta. E annuncia la sua sfida: “Stiamo arrivando al ...

Crisi di Governo - ecco perché Salvini ha?deciso lo?strappo : Le occasioni per rompere prima non sono mancate. Se non è successo è perché fino a ieri Salvini nutriva dubbi sulla opportunità di provocare la Crisi in questo momento. Poi qualcosa è cambiato

Crisi di Governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Crisi di Governo - la pagina di Salvini perde 5mila follower in 48 ore. Cresce il presidente Conte : guadagnati 10mila fan : La Crisi di governo è arrivata anche ai social. A poco più di 48 ore dalla nota con cui Matteo Salvini ha detto basta all’esperienza gialloverde, il leader leghista ha perso su Facebook oltre 5mila follower. Diecimila, invece, i fan guadagnati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha debuttato sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg poco più di un anno fa. Stessa tendenza positiva anche per il leader del Movimento 5 ...

Crisi Governo - Bonafede : “Salvini alle urne pagherà moltissimo questo tradimento” : “Matteo Salvini e la Lega, per capitalizzare il consenso dei sondaggi, hanno deciso di provocare una Crisi. Da un secolo non succedeva una cosa del genere. Non si crea una Crisi di governo dal nulla e sotto la legge finanziaria”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. Il politico del M5s aggiunge: “Io non ho paura del voto degli italiani. Ma gli italiani devono sapere che la Lega ha violato il ...

Crisi di Governo - boom di insulti social contro Salvini : Nelle ultime ore si sta parlando molto della Crisi di governo che sta interessando l'Italia. Tale situazione di stallo politico non sta piacendo a molti sostenitori dei 5 Stelle e della Lega Nord. D'altronde, lo stesso vicepremier e segretario leghista Matteo Salvini è stato duramente criticato sui social network. Più specificatamente, tanti followers hanno concordato con chi accusa il ministro dell'Interno di aver tradito il contratto di ...

Governo : Fratoianni - ‘Salvini lasci ministero Interno’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Non garantisce affatto la sicurezza pubblica come ormai è evidente a tutti, l’unica attività dei suoi collaboratori pagati dal Viminale è quella di attaccare gli avversari politici e di diffondere odio e notizie false. Al ministero non c’è mai. Le sue uniche attività sono fare campagna elettorale sulle spiagge e prendersela ogni giorno con chi rischia la vita nel Mediterraneo e chi cerca di ...

Salvini : “Lavoriamo a un Governo che duri 10 anni”. Renzi : “Ha paura di me”. E il Pd : “Nessun Governo con noi” : Di Maio: «Siamo uniti e vogliamo andare subito al voto». Il leader della Lega contestato in Puglia: «A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra»

Salvini : presto al voto - subito Governo : 12.38 Prima delle alleanze, "m'interessa la fissazione della data delle elezioni", dice il leader della Lega Salvini. "Stiamo già lavorando per dare all'Italia un governo stabile che vada avanti per 10 anni.Stiamo lavorando alla Manovra.Dialogheremo con l'Europa e li convinceremo a tagliare le tasse. Non rispondo a insulti e provocazioni". "Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile e non dopo Ferragosto",aggiunge.Arrivato a ...