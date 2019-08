Governo Pd-M5S | è già partito il toto premier per l' eventualità | Fico il più gettonato

Crisi di Governo - Renzi : non faccio accordicchi segreti con M5s o FI : Su Facebook, l'ex premier dem interviene sulle ipotesi di "inciucio" che secondo molti osservatori sarebbero in cantiere tra il Pd e il M5S per scombinare i piani di Matteo Salvini e allontanare le urne

Matteo Renzi - contatti col M5s : Governo per evitare il voto e tagliare i parlamentari : Luigi Di Maio gli ha dato del "giullare" per averlo accostato a Matteo Renzi. Il giullare sarebbe Matteo Salvini, il quale parlando di inciuci per evitare il voto ha riferito di strani contatti tra il fu rottamatore e il capo politico M5s. Suggestione? Non proprio. Perché è pieno zeppo di retroscena

Crisi di Governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di Governo - ora è scontro sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd Taglio parlamentari per far slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di Governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Crisi di Governo - il voto M5s per la von der Leyen il punto di non ritorno : retroscena : La Crisi di governo era nell'aria da tempo. Se non mesi, almeno da settimane. Per certo dopo il voto alle Europee, o meglio durante la campagna elettorale, qualcosa - di grosso - si era rotto nel rapporto tra Lega e M5s. Troppi attacchi, scomposti e reciproci. Lo showdown si è consumato dopo il voto

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Crisi di Governo - Vauro scatenato in tv : 'Golpe di Salvini - M5S imbecilli' : Vauro non può certo essere considerato uno dei più grandi fan di Matteo Salvini, anzi. Il vignettista è stato spesso protagonista di duri attacchi nei confronti del Ministro dell'Interno. Una tradizione che, adesso, si rinnova sulla base degli ultimi fatti di cronaca politica che raccontano come la Crisi in seno al governo sia ormai irreversibile. Una situazione per la quale Vauro trova in Salvini un capro espiatorio, attaccandolo in maniera ...

Crisi di Governo - Sgarbi a La7 : “Prevedibile declino del M5S. Non prenderanno più del 10%” : Vittorio Sgarbi, ospite di L’aria che tira estate (La7) ha commentato a modo suo la notizia della Crisi di governo, rimarcando l’opinione negativa sul Movimento cinque stelle e sul ruolo che hanno avuto in questi mesi di governo con la Lega: “Si chiamano grillini senza Grillo. Salvini ha triplicato i suoi voti abbracciandoli” L'articolo Crisi di governo, Sgarbi a La7: “Prevedibile declino del M5S. Non prenderanno ...

Governo : fonti M5S - divergenze perché Lega voleva deficit al 3 - 5 : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Le “divergenze sulla manovra” citate nella mozione della Lega nascono “dalla richiesta di Salvini di portare il deficit al 3,5%”. Lo affermano all’Adnkronos fonti di Governo M5S, secondo le quali i 5 Stelle “non erano pregiudizialmente contrari. Ma, di fronte alle possibili resistenze del Colle e del ministro Tria, Salvini ha prima dichiarato la volontà di rimuovere Tria ...

Crisi di Governo - Giarrusso (M5s) : “Salvini vuole più poltrone e comandare in maniera assoluta” : “Perché Salvini ha aperto la Crisi? Forse perché vuole più poltrone, forse perché vuole comandare in maniera assoluta”. A dirlo, ospite di L’aria che tira – estate,su La7, l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, nel giorno dell’annuncio della Lega sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Giarrusso (M5s): “Salvini vuole più poltrone e ...

Crisi di Governo - Mulé (FI) : “M5s disposti a tutto per la poltrona - anche ad accordo con Pd” : “I 5 stelle sono disposti a tutto pur di manterere la poltrona. Da loro mi aspetto di tutto, anche un’alleanza col Partito democratico“. A dirlo, il portavoce di Forza Italia alla Camera, Giorgio Mulé, intervistato a Radio Cusano Campus all’indomani dell’apertura, da parte di Matteo Salvini, della Crisi di governo. Audio Radio Cusano Campus L'articolo Crisi di governo, Mulé (FI): “M5s disposti a tutto per la ...

Crisi Governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo lunedì. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei...