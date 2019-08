Governo | Mulè | ‘prontissimi a elezioni | Berlusconi garante in Europa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Ci sono voluti quattordici mesi per capire che l’Italia era prigioniera di uninstabile, pavido e inaffidabile. Non è mai troppo tardi, ma nel frattempo si sono consumati errori gravissimi ai quali va posto rimedio al più presto. Nessuno deve convincerci della necessità di tornare rapidamente alle urne: lo dicevamo un anno fa mentre per il Paese iniziava l’incubo delgialloverde. Per noi nulla è cambiato”. Lo afferma Giorgio, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi parlamentari.“Ieri come oggi -aggiunge- Forza Italia era dalla parte dei ‘sì’, oggi come allora rimane e rivendica di esseredei liberali e dei moderati: lo siamo nel Paese e ne siamo la proiezione in Europa, dove la presenza autorevole e riconosciuta di Silvioè certezza di credibilità e ascolto ...

zazoomblog : Crisi di governo Mulé (FI): “M5s disposti a tutto per la poltrona anche ad accordo con Pd” - #Crisi #governo #(FI)… - italiano201415 : - TutteLeNotizie : Crisi di governo, Mulé (FI): “M5s disposti a tutto per la poltrona, anche ad accordo con Pd” -