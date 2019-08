Governo : Magi - ‘no alla Repubblica del Papeete’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Salvini chiede ‘pieni poteri’ per portare l’Italia fuori dall’Europa. Così vuole il suo ‘padrone’ russo e così intende fare. Mentre l’Europa con la presidente Van Der Leyen si interroga su quali soluzioni condivise ci possano essere per ambiente e immigrazione, l’Italia rischia di rimanere sola e diventare la Repubblica di Papeete. Chi non vuole che ...

FdI : basta chiacchiere - vogliamo fatti da Governo e Magistratura : Roma – “Esprimiamo profondo cordoglio, sgomento e rabbia per la barbara uccisione del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Rega Cerciello nel compimento del proprio lavoro. Siamo vicini alla moglie, alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri con l’auspicio che sia subito attivata la procedura prevista per le vittime del dovere. Ci auguriamo che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia ma si ripropone ...

Anac - Raffaele Cantone si è dimesso/ Scontri Governo : "serve che ritorni magistrato" : Anac, si è dimesso il Presidente Raffaele Cantone: 'chiuso ciclo, torno a fare il magistrato ed è urgente vista la situazione'. Scontri col Governo e..

Addio Borrelli - il magistrato che sognava il “Governo dei migliori” : La scomparsa di Francesco Saverio Borrelli induce inevitabilmente a una riflessione sulla stagione di Mani pulite, di cui il procuratore generale milanese fu il regista più autorevole. Borrelli non era un “rivoluzionario”, il suo stile era quello di un aristocratico che vedeva con una certa diffiden

Diplomati magistrali con una sola annualità - Governo pensa a straordinario bis : La notizia circolava già nei gruppi social in cui i Diplomati magistrali esclusi dal concorso riservato cercavano aggiornamenti importanti per la loro condizione. L’ipotesi di replicare il concorso riservato per chi non aveva le due annualità di servizio prende sempre più corpo. Un articolo di Italia Oggi, che riportiamo di seguito, riporta all’attenzione quanto circa due settimane fa avevamo anticipato dietro la preparazione di un ...

Nomine e magistrati. Il caso ora arriva sul tavolo del Governo : Conte vede Bonafede : Dal Quirinale nessuna interferenza sulle Nomine. E’ Giovanni Legnini, ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, a sgomberare il campo dalle ombre che dalle carte della procura di Perugia sul pm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara sembrano allungarsi fino al Colle, con il presidente Sergio Ma...