Google Pay rimuove il supporto per Visa Checkout che verrà chiuso nel 2020

Aggiungete qualsiasi pass o biglietto a Google Pay con Pass2Pay : pass2Pay è un'applicazione che permette di importare biglietti di varia natura, buoni regalo, carte fedeltà e offerte in Google Pay per averli sempre disponibili sullo smartphone. Con pass2Pay è in grado di importare pass di ogni tipo, come il formato pkpass di Apple, leggendo il codice a barre o il codice QR di un PDF o direttamente da una foto, tuttavia è anche possibile crearli manualmente. L'articolo Aggiungete qualsiasi pass o biglietto a ...

Google Pay aggiunge notifiche e avvisi SMS per ridurre le truffe : Google Pay ha continuato a crescere in popolarità in India grazie alla sua facilità d'uso, caratteristica che ha anche facilitato il lavoro ai truffatori, ma ora Google ha introdotto funzionalità come notifiche e avvisi SMS per ridurre ulteriormente le truffe nel paese. L'articolo Google Pay aggiunge notifiche e avvisi SMS per ridurre le truffe proviene da TuttoAndroid.

Google Pay 2.94 prepara il supporto per l’autenticazione facciale di Google Pixel 4 e altre novità : Google afferma che la prossima biometria facciale di Pixel 4 sarà abbastanza sicura per effettuare i pagamenti mobili e l'ultima versione dell'app Google Pay suggerisce che supporterà l'autenticazione dei pagamenti con il vostro viso. La versione 2.94 dell'app prepara anche l'aggiunta di SafetyNet, uno strumento che vi avviserà se il vostro smartphone rispetta i requisiti per effettuare i pagamenti. L'articolo Google Pay 2.94 prepara il ...

Come aggiungere tessere fedeltà a Google Pay : L’obbiettivo dell’azienda di Mountain View è quello di trasformare Google Pay in un vero e proprio portafogli digitale, in modo da alleggerire il carico delle tasche durante il giorno. L’idea è sostanzialmente identica a quella leggi di più...

Google Pay adesso supporta anche PayPal : Rendere semplici e veloci i pagamenti è un traguardo fondamentale per rendere un sistema di pagamento competitivo e in grado di attirare milioni di potenziali clienti. Esistono già delle soluzioni che, attraverso un’unica piattaforma, consentono di gestire diverse carte di credito, mantenendo al sicuro i dati sensibili e velocizzando i pagamenti sia digitali che all’interno di punti vendita fisici. E’ il caso di Google Pay, la ...

Google Pay e PayPal alleate per lo shopping online : I pagamenti digitali sono sempre più diffusi, Google ha deciso di semplificare le operazioni ai suoi clienti ampliando la collaborazione con PayPal, uno dei maggiori operatori del settore. Non è una rivoluzione a 360 gradi, perché l’integrazione di PayPal con la piattaforma di pagamento Google Pay risale al 2018. Finora però l’utente poteva fare acquisti solo per un numero limitato di servizi, come ad esempio Gmail, YouTube o il Play Store. Ora ...

Integrazione PayPal in Google Pay : il tassello che mancava : Google Pay ha aggiunto il tassello che gli mancava, integrando tra i sistemi di pagamento anche PayPal. Per usufruirne bisogna collegare il proprio account con Google Pay, in maniera tale da non dover più passare per PayPal per effettuare i vostri pagamenti. A quel punto, potrete scegliere se pagare con carte di credito, di debito o con PayPal, a seconda dei metodi di pagamento associati. Un innesto di certo importante, che permetterà agli ...

Google Pay e PayPal si alleano per offrire tanti vantaggi a venditori e clienti : Google Pay e PayPal stanno migliorando la propria collaborazione per offrire sempre più vantaggi, sia ai venditori, sia ai clienti. L'articolo Google Pay e PayPal si alleano per offrire tanti vantaggi a venditori e clienti proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.