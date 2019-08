Golf – Swiss International | azzurri alla ribalta | trionfa Giovanni Manzoni

Fonte : sportfair

(Di sabato 10 agosto 2019) Ancora gli: aloha dato un altro successo in campo internazionale all’Italia, a distanza di 24 ore dprodezza di Charlotte Cattaneo nell’English Girls U16 in Inghilterra, imponendosi nelloAmateur Championships disputato sul percorso del& Country Club Basel (par 72), a Basilea in Svizzera. L’azzurro ha concluso il torneo con 208 (69 72 67, -8) colpi agganciando in extremis il tedesco Mauro Anderi (72 67 69) e poi lo ha sconfitto con un birdieprima buca di playoff, Nella sua rincorsaha avuto anche il supporto di una “hole in one” quando ha centrato direttamente dal tee la buca 7 (par 3, wedge). Il titolo gli è valso l’invito a partecipare al prossimo European Masters (European Tour) a Crans sur Sierre (5-8 settembre). E’ la terza vittoria stagionale di ...