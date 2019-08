Giuntoli a Sky | «Cerchiamo un calciatore veloce in attacco ma il Napoli è già forte così»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Intervista dia Sky, tratta da tutto.net. Neymar al Real vi agevola per James? “Pensiamo alla nostra squadra, siamo contenti. Nel mercato siamo vigili alle opportunità, se capiteranno non ce le faremo scappare”. James, Lozano, Icardi: quale con la percentuale maggiore? “Non ho percentuali. Siamo già molto contenti della nostra squadra, continueremo sul nostro trend. Facciamo passettini ogni anno, proviamo a farlo ancora, l’abbiamo già fatto con Manolas, Di Lorenzo. Abbiamo già fatto un ottimo mercato, cercheremo di farlo”. E c’è davvero un Mister X? “ “Siamo vigili su molte situazioni, anche quelle non conosciute, non venute fuori”. Un bilancio dopo un mese dall’inizio (intervista prima del 4-0 per il Barcellona). “Abbiamo fatto bene in ritiro, facendo amichevoli di grande livello, mostrando personalità e di ...

