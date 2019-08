Giuliano Pisapia | Un governo di transizione per la manovra

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) Andare al voto “prestissimo” ma con il traghettamento di undiche faccia laeconomica. E’ questa la strada che si dovrebbe seguire secondo, eurodeputato Pd, intervistato dal Corriere della Sera.Per l’ex sindaco di Milano, ildi“che prepari le elezioni e s’incarichi di raddrizzare la barra economica salvandoci dal baratro”, dovrebbe essere guidato da “una figura capace di rappresentare al meglio l’ Italia, ma senza smargiassate e pugni sul tavolo. Qualcuno in grado di dialogare ma che sia autorevole e garantisca gli italiani e i partner europei”. E poi, “ministri competenti che rinuncino a candidarsi alle imminenti elezioni”. E’ il profilo di un“che deve rimanere in carica solo pochi mesi per lavorare su due o tre punti ...

