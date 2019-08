Giulia Provvedi torna insieme a Gollini | è ancora amore con il portiere dell' Atalanta

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Marco Gentilee Pierluigisarebberoti, ne è certo il settimanale di gossip Chi. La sexy componentee "Donatella" continua ad incantare i follower su Instagram Pierluigiè stato uno dei grandi artefici del terzo posto ottenuto dall'di Gian Piero Gasperini nella passata stagione. Il numero uno dei nerazzurri, dunque, difenderà i coloria Dea anche in Champions League con il club di Antonio Percassi che farà il suo esordio assoluto nella competizione regina per club. L'ex numero uno di Manchester United e Aston Villa è stato fidanzato per tanto tempo con, sorella gemella di Silvia (ex di Fabrizio Corona), ed entambre ex concorrentia terza edizione Grande Fratello Vip. I due pare si fossero lasciati per via del presunto tradimento di Pierluigi con una PR di un localea Costa Smeralda, in ...

