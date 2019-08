Giulia Provvedi spopola su Instagram

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sarebbero tornati insieme : “Lei gli sta dando un’altra chance” : Tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sarebbe tornato il sereno, o quasi. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, la cantante del duo Le Donatella avrebbe deciso di perdonare l’ex fidanzato e di dare un’altra opportunità al loro rapporto. Tra i due era finita dopo il Grande Fratello Vip. Mai svelati i motivi della rottura.Continua a leggere

Fra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini è Tutto Finito! : È annuncio di oggi, quello secondo cui la storia fra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sia finita. Si sono lasciati, e le motivazioni sembrano essere attribuibili a fattori personali. La Provvedi, tuttavia, mette subito le mani avanti su possibili illazioni, che vorrebbero la rottura non causata da problemi personali interni alla coppia. Annuncio che ha fatto discutere e che, come previsto dalla ragazza, ha creato diverse teorie nelle agenzie ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini - svelato il motivo della rottura : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sarebbero lasciati a causa di un tradimento di lui: il portiere dell'Atalante pare si sia intrattenuto con una pierre della Costa Smeralda durante una vacanza. Solo qualche giorno fa, Giulia Provvedi annunciava via Instagram la rottura con il portiere Pierluigi Gollini scegliendo di non rendere noti i motivi della fine del loro amore.-- Un comunicato breve e conciso nel quale la Donatella ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati - presunto tradimento di lui : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. L’annuncio ai fan, nei giorni scorsi è arrivato direttamente dalla ex coppia. Mentre la Donatella ed il portiere dell’Atalanta al momento non hanno spiegato il motivo dell’addio, Spy ha parlato di un presunto tradimento. La storia d’amore tra Giulia e Pierluigi sembrava essere indissolubile. La sorella di Silvia Provvedi, durante l’esperienza all’interno della Casa del GF ha sempre portato ...

Le Donatella - Silvia Provvedi : "Corona è acqua passata". Giulia : "La mia storia con Gollini è finita ma non voglio parlarne per ora" : Le Donatella, il duo di gemelle modenesi composto da Giulia e Silvia Provvedi, proverà, quest'estate, a ritagliarsi un proprio spazio nel magico mondo dei tormentoni estivi con il loro nuovo singolo Scusami ma esco, la canzone che ha segnato il loro ritorno alla musica dopo tanta televisione.Le due gemelle 25enni, infatti, in questi anni, dopo la partecipazione a X Factor che le ha fatte conoscere al grande pubblico, hanno partecipato anche a ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati! : E’ finita dopo un anno la storia d’amore tra Giulia Provvedi e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ad annunciarlo su “Instagram” la cantante: “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare ...