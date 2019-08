Giorgetti scarica la colpa su Conte

Fonte : blogo

(Di sabato 10 agosto 2019) Giancarlo, vicesegretario della Lega e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi è andato a Medesimo, in provincia di Sondrio, a ritirare un premio e, suo malgrado, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti. Lui che è sempre così insofferente davanti ai reporter ha parlato con i colleghi del Tgr e ha detto, a proposito delle elezioni anticipate da fare il più presto possibile:"Non è ne Salvini ne il Pd ne il M5S, ma è semplicemente il buon senso e siccome non c'è più un governo, quanto prima o se ne fa un'altro o si fanno le elezioni. A noi sembra naturale e scontato andare a nuove elezioni" La Lega sfiducia. Il motivo? Non era presente durante il voto sul TAV Il motivo con cui la Lega ha giustificato la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppeè ...

