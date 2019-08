Francesca De Andrè | Papà Cristiano non mi ha mai cercata davvero Con Gennaro è un

Fonte : blogo

(Di sabato 10 agosto 2019) Non c'è pace nella famiglia De. Traed il, i rapporti sono ancora tesissimi. L'ex gieffina, come confessato al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, non ha intenzione di riavvicinarsi al padre dopo i tentativi (non andati a buon fine) del passato: Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai. Le mie sorelle in vacanza con lui? Lo fanno sempre. Tornano da lui e poi ci litigano di nuovo. Io ho una visione più chiara di come stanno le cose. Quello che ha fatto non lo cancella nessuno, non sarà una vacanza in Sardegna a sanare le cose. L'opinionista di Barbara D'Urso è legatissima al figlio di Fabrizia, che vizia e coccola come tutte le zie: Sono pazza di mio nipote. Alle mie sorelle auguro sempre il meglio, anche se non condivido alcune decisioni. Per certi ...

