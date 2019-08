Frana travolge un villaggio in Myanmar | 22 morti | fino a 100 dispersi FOTO

Frana travolge villaggio in Nepal : almeno 8 morti : A causa delle piogge incessanti, in Nepal 8 persone sono morte e 2 sono disperse: una Frana ha investito un villaggio nel distretto di Gulmi, 200 km ad ovest della capitale Kathmandu, distruggendo almeno 5 case. Le operazioni di soccorso sono complicate dalle avverse condizioni meteo. Il maltempo ha provocato la morte di almeno 67 persone nelle ultime settimane in tutto il Paese. L'articolo Frana travolge villaggio in Nepal: almeno 8 morti ...