Frammenti di un Boeing 787 cadono su tetti e automobili a Fiumicino

Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian cadono su Fiumicino : danni ma nessun ferito : Il volo era appena decollato da Roma per Los Angeles quando ha avuto un problema al motore ed è tornato indietro per un atterraggio d'emergenza. Non esclusa l'ipotesi di un incidente causato da un uccello di grandi dimensioni finito in uno dei reattori.