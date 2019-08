FOTO – Lorenzo Insigne ringrazia i supporters degli States

“Che bel giovanotto!”. Basta una FOTO e il figlio di Daniela Santanchè conquista tutti. Ecco Lorenzo : Sarà pure vero, come dice il proverbio della saggezza popolare, che “ogni scarrafone è bello a mamma sua”, ma stavolta non lo dice solo lei e non lo diciamo solo noi. Lo dice il grande giudice del nostro tempo: la Rete. Ma procediamo per gradi, prima di arrivare al dunque. Di chi stiamo parlando? Chi è il figlio e chi è la mamma? I protagonisti di questo nostro articolo sono niente di meno che Daniela Santanché, parlamentare italiana, e il suo ...

Grande Fratello - il dramma del "cuoco" Lorenzo Battistello : dietro la FOTO da vecchio - il tumore maligno : Dal gioco al dramma. Lorenzo Battistello, il "cuoco" della prima storica edizione del Grande Fratello, pubblica su Instagram alcune foto che lo trasformano in anziano grazie alla app FaceApp, come da moda virale di questi giorni, ma dietro c'è qualcosa di più. Lorenzo svela infatti di aver sconfitto

MotoGp – Jorge Lorenzo in pista anche da vecchio - il maiorchino sorprende i fan : “nel 2045…” [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato a lottare anche da… vecchio: l’avanzare dell’età non spaventa il maiorchino Da giorni ormai sui social non si va altro che vedere foto di persone improvvisamente… invecchiate! Sta spopolando infatti FaceApp, l’app che invecchia. C’è chi si diverte a vedere se stesso, amici e parenti in versione anziana, chi invece teme di scoprire come potrebbe essere in età avanzata, chi invece ...

MotoGp – Tempo di controlli per Jorge Lorenzo - ma sui social spunta un curioso retroscena [FOTO] : Jorge Lorenzo supera il medical check: sui social spunta un curiosissimo retroscena legato al terapista del maiorchino E’ in corso la pausa estiva della MotoGp: i campioni delle due ruote stanno approfittando dello stop per godersi un po’ di relax in compagnia di amici, parenti e persone care e per ricaricare le energie in vista della seconda parte della stagione 2019, che ripartirà il 4 agosto da Brno. Tutti gli appassionati ...

MotoGp - destini opposti in casa Honda : Marquez domina in Germania e Lorenzo lo… guarda alla tv [FOTO] : A causa dell’infortunio subito ad Assen, lo spagnolo è stato costretto a guardare dalla tv i suoi colleghi impegnati nelle qualifiche del Gp di Germania Il suo compagno si prende la scena in Germania ottenendo la decima pole consecutiva al Sachsenring, lui se ne sta tranquillo sul divano a guardare. Sono i destini opposti di Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra alla Honda ma con risultati completamente diversi. In testa ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e quell’incontro particolare : al bar spunta un… due volte campione del mondo [FOTO] : Il pilota della Honda, in convalescenza dopo la caduta di Assen, ha incontrato un suo famoso connazionale al bar, con cui ha preso un caffè Jorge Lorenzo ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione per tornare in pista, dopo la terribile caduta avvenuta nelle libere di Assen che gli ha procurato due fratture alle vertebre. In questo periodo di convalescenza, lo spagnolo ha incontrato niente meno che Fernando Alonso in un bar di Lugano, ...

[FOTO] Incontro speciale per Lorenzo Insigne in Sardegna - ecco con chi è stato FOTOgrafato : Vacanze e relax per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, il quale dopo una lunga stagione e gli impegni con la Nazionale é in vacanza con la famiglia. Mancano pochi giorni al ritiro con la squadra a Dimaro Folgarida, che si svolgerà dal 6 al 26 luglio. Prima di raggiungere il Trentino e lavorare in vista del prossimo anno il giocatore sfrutta al meglio gli ultimi giorni di relax. Su Instagram spunta una tappa delle sue vacanze: infatti ...

MotoGp - Lorenzo torna a casa dopo l’incidente : il post social dello spagnolo tranquillizza i fan [FOTO] : Lo spagnolo ha postato sui social una foto per tranquillizzare i suoi fan, sottolineando di aver già iniziato la fase di recupero Jorge Lorenzo è tornato a casa, cominciando il periodo di riposo che gli consentirà di tornare il prima possibile in pista. Lo spagnolo è caduto ieri durante le FP1 del Gp d’Olanda di MotoGp, un incidente che gli ha procurato la frattura di due vertebre che lo obbligherà a portare per un mesetto il ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Honda da applausi : il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO] : Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente ...

MotoGp - brutta caduta per Lorenzo nelle FP1 di Assen : il maiorchino trasportato via in ambulanza [FOTO] : Il pilota della Honda è stato protagonista di una brutta caduta sul finire della prima sessione di prove libere del Gp di Assen, venendo trasportato via in ambulanza Comincia malissimo il week-end di Assen per Jorge Lorenzo, il pilota della Honda infatti si trova in questo momento presso la Clinica Mobile per via delle conseguenze riportate in seguito ad un incidente occorsogli sul finire delle FP1. Perso il controllo della sua moto, il ...

Lorenzo David Coppi - chi è?/ Le FOTO svelano l'identità dopo il Pamela Prati Gate : Chi è Lorenzo David Coppi? Uno dei personaggi del noto Pamela Prati Gate ha finalmente un volto ma non una reale identità

MotoGp – Test Barcellona - brutta caduta per Jorge Lorenzo : il maiorchino trasportato al centro medico [FOTO] : Jorge Lorenzo a terra anche nella giornata dei Test di Barcellona: brutta caduta per il maiorchino questa mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp sono nuovamente in pista per un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò. La giornata di Test non è iniziata col piede giusto per Jorge Lorenzo, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto ...

MotoGp – Lorenzo ‘mortificato’ : il gesto del maiorchino dopo lo strike del Montmelò [FOTO] : Jorge Lorenzo ai box dei suoi rivali per chiedere personalmente scusa, accompagnato da Puig, dopo lo strike in gara ieri al Gp di Catalunya E’ andato in scena ieri pomeriggio il Gp di Catalunya 2019: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico, regalandosi una gioia immensa in un circuito per lui non facilissimo, soprattutto considerando la forte competitività della Ducati. Lo spagnolo della Honda deve però in qualche modo ...

MotoGp – Maverick Vinales manda a quel paese Lorenzo : il dito medio dopo la caduta al Montmelò [FOTO] : Vinales manda a quel paese Jorge Lorenzo: il dito medio subito dopo la caduta al Montmelò Gara ancora una volta amara, amarissima per Maverick Vinales, e non solo: lo spagnolo della Yamaha è stato ‘atterrato’ per l’ennesima volta in questa difficile stagione 2019, insieme a Dovizioso e Valentino Rossi, per mano di Jorge Lorenzo. Il pilota del team di Iwata non ha nascosto tutto il suo disappunto e la sua ira nei confronti ...