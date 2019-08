Foto – Al Michigan Stadium i partenopei indosseranno la maglia bianca

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 10 agosto 2019) Tutto pronto al, iper questa seconda sfida contro i Blaugranala. L'articolo– Allaproviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : Tutto pronto al Michigan Stadium, maglia bianca per il Napoli contro il Barcellona [FOTO] - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : FOTO - 'Pronti ad andare', Napoli in partenza per il Michigan Stadium -