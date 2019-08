Formazioni ufficiali – Barcellona Napoli

LIVE Debrecen-Torino 0-0 - Europa League in DIRETTA : ecco le Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 18.10 La squadra che supererà il turno affronterà la vincente della sfida tra Soligorsk-Esbjerg. 18.05 I magiari per superare il turno dovranno vincere con almeno quattro gol di scarto. In caso di 3-0 si andrà prima ai supplementari e poi ai rigori. 18.00 Il match sarà arbitrato dal fischietto croato Fran Jovic. 17.55 L’unico precedente tra le due squadre è quello della gara ...

Napoli-Liverpool - Formazioni ufficiali - giocano Insigne Mertens Milik : E Edimburgo alle 18 al via Napoli-Liverpool. Partita con molti assenti da un lato e dall’altro. Ecco le formazioni ufficiali Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Verdi, Mertens, Insigne, Milik. Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Mattia, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Wjnaldium, Oxlade-Chamberlain, Origi. #LiverpoolNapoli L'articolo Napoli-Liverpool, formazioni ...

Napoli-Cremonese - le Formazioni ufficiali. C’è Milik - Elmas già in panchina : Arek Milik titolare ed Elmas subito nella lista dei convocati. Il tecnico di Reggiolo non sorprende, se non per l’inserimento del macedone già fra i disponibili, nelle scelte dell’ultimo test stagionale allo Stadio Comunale di Carciato. Tutto invariato per il resto, si rivede anche Meret, all’esordio stagionale. C’è curiosità nel vedere Dries Mertens nei tre dietro Milik. Calcio di inizio alle 17.30, con l’impianto ...

Juventus-Inter - le Formazioni ufficiali : c’è Higuain : Si gioca un match importante valido per l’International Champions League, in campo Juventus ed Inter in un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre si sono rinforzate molto sul mercato ma i nerazzurri devono fare i conti con evidenti problemi in attacco, la rosa è ridotta all’osso nel reparto avanzato. Prima del match tensione tra tifosi con scontri tra supporter cinesi, poi tutto è tornato alla normalità. Il ...

Juventus-Inter Formazioni ufficiali : De Ligt titolare - Perisic in attacco! : JUVENTUS INTER formazioni UFFICIALI- Tutto pronto per l’amichevole di ICC tra Juventus e Inter. Conte e Sarri sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico nerazzurro ha così affermato: ” “Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande […] L'articolo Juventus-Inter formazioni UFFICIALI: De Ligt titolare, ...

Manchester United-Inter - le Formazioni ufficiali : non c’è Lukaku - ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante : Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, ...

Coppa D’Africa : Algeria-Senegal le Formazioni ufficiali : Dopo la Copa America, oggi termina anche l’altro torneo estivo internazionale: la Coppa d’Africa. Si sfidano le squadre dei due azzurri impegnati nella competizione: il Senegal di Kalidou Koulibaly e l’Algeria di Adam Ounas. Il difensore sarà il grande assente della sfida perché squalificato. Ounas partirá ancora una volta in questa competizione dalla panchina, l’allenatore conta su di lui a partita in corso, ha messo a ...

Napoli-FeralpiSalò - le Formazioni ufficiali. C’è Manolas - out Milik : Napoli: Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Younes, Mertens. (In panchina: Idasiak, Hysaj, Malcuit, Luperto, Palmiero, Tonelli, Tutino, Verdi) All. Ancelotti Feralpisalò: Liverani; Eleutieri, Contessa, Giani, Rinaldi, Magnino, Scarsella, Pesce, Altare, Marchi, Ferretti. All. D.Zenoni L'articolo Napoli-FeralpiSalò, le formazioni ufficiali. C’è Manolas, out Milik sembra essere il primo ...

Amichevole Napoli-Benevento - le Formazioni ufficiali : undici sperimentale per Ancelotti : Queste le formazioni ufficiali del Napoli e del Benevento NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes; Tutino. Benevento: Gori, Letizia, Volta, Calirola, Maggio, Del Pinto, Viola, Tello, Insigne, Coda, Armenteros L'articolo Amichevole Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali: undici sperimentale per Ancelotti proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Benevento - le Formazioni ufficiali. Tutino dal primo minuto : NAPOLI: Karnezis, Malcuit, Callejon, Verdi, Luperto, Maksimovic, Tutino, Rog, Ghoulam, Younes, Gaetano. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli. All. Ancelotti BENEVENTO: Gori, Letizia, Del Pinto, Caldirola, Volta, Tello, Coda, Viola, Maggio, Armenteros, Insigne. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sperandeo. All. ...

LIVE Algeria-Guinea 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Il Madagascar elimina la Repubblica Democratica del Congo di calci di rigore per 6-4 dopo il 2-2 dei regolamentari. 20.15 Le formazioni ufficiali: Algeria (4-4-2): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Feghouli, Bennacer, Guedioura, Mahrez; Bounedjah, Belaili. CT: Djamel Belmadi (Algeria). Guinea (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Camara, ...

Under 21 - Le Formazioni ufficiali di Spagna-Germania : Alle ore 20,45 il fischio d’inizio della partita che ci dirà la nazionale Under-21 campione d’Europa, dalla cornice dello stadio Friuli di Udine. A contendersi il titolo sono Spagna e Germania: di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Spagna (4-2-3-1): Silvera; Aguirregabiria, Nunez, Vallejo, Firpo; Roca, Fabian Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. Ct: De La Fuente. Germania (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, ...

LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:53 Questo sarà un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale, entrambe le Formazioni si stanno giocando un posto tra le migliori terze, se il Benin stasera dovesse vincere sarebbe certo di superare la fase a gironi. Mickael Pote sarà probabilmente il giocatore più atteso, il beninese ha realizzati una doppietta nella partita inaugurale contro il Ghana. 21:52 Gli ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O Neil. 18:00 Il fischio d’inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 18:30 17:58 Questo, invece, quello della Svezia, che scenderà in campo con un 4-3-3: Lindahl, Sembrante, Glas, Fischer, Eriksson, Asllani, Jakobsson, Blackstenius, ...