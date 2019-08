Fitch conferma rating Italia e si augura governo stabile

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) Il giorno dopo l'apertura della crisi di, il pronunciamento diera molto atteso. Per la seconda volta, l'agenzia internazionale dihato la 'pagella' dell', assegnandole il grado di 'BBB'. Anche l'outlook vieneto "negativo": a pesare, "l'alto livello del debito pubblico", una crescita debole e "la crescente incertezza" legata all'attuale dinamica politica. In realta' l'agenzia internazionale difa intendere che il giudizio attuale gia' scontava la possibilita' che ilnon sarebbe durato per tutta la legislatura. "Gli sviluppi politici di questa settimana rafforzano la nostra valutazione" fatta precedentemente, secondo la quale "ilnon avrebbe potuto compiere un mandato completo" con il "rischio crescente di elezioni anticipate a partire dalla seconda meta' di quest'anno". Detto questo,prevede che comunque non ...

