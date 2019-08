Fitch conferma l' outlook negativo dell' Italia | Giornata nera in Borsa | bruciati 15

Fitch conferma rating Italia e si augura governo stabile : Il giorno dopo l'apertura della crisi di governo, il pronunciamento di Fitch era molto atteso. Per la seconda volta, l'agenzia internazionale di rating ha confermato la 'pagella' dell'Italia, assegnandole il grado di 'BBB'. Anche l'outlook viene confermato "negativo": a pesare, "l'alto livello del debito pubblico", una crescita debole e "la crescente incertezza" legata all'attuale dinamica politica. In realta' l'agenzia internazionale di rating ...