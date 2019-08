Fonte : optimaitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a(Udine), si esibirannoma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso.Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip, da poco in radio con il singolo Think About.Aanche il giovane duo Daniel & Astol e la cantante eritrea Senhit con il singolo Dark Room, pronta a far ballare la spiega con la Dance Crew Selecta e le coreografie ideate da Luca TommassiniNel corso della serata si scontreranno anche due artisti emergenti selezionati duranteCasting. Ai due emergenti sono ...

fattoquotidiano : L'ACCUSA AL GOVERNATORE Festival, interviste e articoli coi fondi della Regione. “Per promuovere se stesso, non la… - OptiMagazine : Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini, Loredana Bertè e molti altri - ArteIoArte : ok, spot bellissimo, ok settima arte, ok tutto, ma una domanda, Usare così il leone non è plagio o copia del leone… -