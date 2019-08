Fedex Cup | Johnson leader nel Northern Trust

Golf – Fedex Cup : Woods si ritira dal Northern Trust - Johnson all’attacco : FedEx Cup: nel Northern Trust attacca Johnson , 66° Francesco Molrinari, ritira to Woods Dustin Johnson , numero due mondiale, è il nuovo leader con 130 (63 67, -12) colpi del Northern Trust , che si sta svolgendo sul percorso del Liberty National GC (par 71), a Jersey City nel New Jersey, dove Francesco Molinari è 66° con 141 (69 72, -1) e dove Tiger Woods è stato costretto al ritiro per problemi fisici. Nel primo dei tre tornei ...

Golf - PGA Tour 2019 : il Northern Trust lancia la corsa alla Fedex Cup. Francesco Molinari sfida i 124 migliori sul circuito americano : Comincia il tempo dei playoff della FedEx Cup, ed il primo dei tre tornei che si giocano per conquistarla passa dal 2017 sotto il nome di The Northern Trust, dopo esser stato conosciuto per anni come Westchester Classic e, per ragioni di sponsor, come Barclays. Dal 2007 questo appuntamento fa parte dei playoff della FedEx, ed è dunque soggetto a una particolarità: vi partecipano i 125 migliori giocatori nella specifica classifica (che in questo ...