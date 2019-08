Federico Fashion Style vittima di furto a Milano | ecco cosa è successo

“Che roba!”. Federico Fashion Style - il cambiamento è incredibile : ecco com’era prima : Da Anzio a Milano passando per Roma. Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri è il parrucchiere del momento. La sua avventura davanti allo specchio tra tagli e trattamenti inizia presto. Già da molto piccolo aveva manifestato la sua vera passione. Infatti, a soli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. Proprio ...

“Che roba!”. Federico Fashion Style - il cambiamento è incredibile : ecco com’era prima : Da Anzio a Milano passando per Roma. Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri è il parrucchiere del momento. La sua avventura davanti allo specchio tra tagli e trattamenti inizia presto. Già da molto piccolo aveva manifestato la sua vera passione. Infatti, a soli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. Proprio ...

Paola Turci cambia look con Federico Fashion Style : com’è ora la cantante : Federico Fashion Style “colpisce ancora”. Tra le tante vip che nelle ultime settimane hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look e passare così dall’hair stylist del momento, ovvero Federico Lauri, anche la bella Paola Turci. Anche la cantante si è affidata al parrucchiere di Anzio tanto amato dalle star. Ormai, anche grazie al programma a lui dedicato su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie”, Federico Fashion Style è diventato uno ...

Federico Fashion style : "Esaudisco il desiderio delle donne" - : Roberta Damiata Incontro con Federico Lauri, per tutti Federico Fashion style, l’hair stylist de “Il Salone della Meraviglie” che di meraviglie in questa intervista ne racconta molte… Lo incontriamo nel suo salone, come sempre indaffaratissimo ed elegantissimo. "Sono in abbigliamento comodo da lavoro", ci racconta, ma l'idea che dà è quella che sia pronto per una serata di gala. Federico Lauri ora è una star e il suo programma "Il ...

Federico Fashion Style il mio desiderio è quello di allargare la famiglia : Federico Lauri meglio conosciuto come “Federico Fashion Style” è tra i parrucchieri più famosi ed è stato intervistato dal settimanale “Vero” dove ha raccontato: Il matrimonio con Letizia è ancora molto lontano, dati gli innumerevoli impegni di lavoro. “Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare“, specificando che non vuole far mancare nulla alla sua famiglia e che non vuole tralasciare i suoi affetti. Non ...

Federico Fashion Style sogno di allargare la famiglia : Il parrucchiere Federico Lauri intervistato dal settimanale “Vero” ha raccontato: Il matrimonio con Letizia è ancora molto lontano, dati gli innumerevoli impegni di lavoro. “Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare“, specificando che non vuole far mancare nulla alla sua famiglia e che non vuole tralasciare i suoi affetti. Non solo il matrimonio, anche l’idea di allargare la famiglia con la nascita di un altro figlio ...

Il desiderio di Federico Fashion Style : "Allargherò senz'altro la famiglia" : All'anagrafe è Federico Lauri ma per tutti lui è Federico Fashion Style. Tra gli stilisti più in voga nel momento anche grazie al successo regalatogli dal suo salone delle meraviglie in onda in tv, Federico non parla tanto della sua vita privata ma fuori dalle telecamere la realtà delle cose parla di una storia d'amore che perdura da 12 anni con la sua fidanzata Letizia e da una figlia, la piccola Sophie Maelle con la quale ha un rapporto ...

Federico Fashion Style smentisce la presunta omosessualità e rivela : 'Amo mia figlia' : Tra i personaggi più popolari venuti fuori nel corso degli ultimi anni vi è sicuramente Federico Fashion Style, divenuto popolare grazie al programma 'Il salone delle meraviglie', che ha ottenuto un grandissimo successo di ascolti e critiche su Real Time. Un personaggio decisamente estroso che ha attirato anche un bel po' di pettegolezzi, tra cui quelli inerenti alla sua presunta omosessualità che tuttavia Federico ha smentito nel corso delle ...

Federico Fashion Style - salta il matrimonio con Letizia : Federico Fashion Style, il parrucchiere star della tv, è tornato a parlare della sua vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Il protagonista de Il Salone delle Meraviglie è fidanzato da 12 anni con Letizia, ma ha rivelato che per adesso non ha intenzione di sposarsi, perché è troppo impegnato. Federico però ha anche dichiarato di voler allargare famiglia in futuro. “Sposarmi? Sono troppi gli impegni che ho in questo ...

Federico Fashion Style si racconta - tra compagna - figlia ed un suo sogno… : Federico Fashion Style è una vera icona ed è divenuto famosissimo per il celebre show di Real Time, Il Salone delle Meraviglie, in cui le telecamere della rete seguono passo dopo passo l’hair stylist... L'articolo Federico Fashion Style si racconta, tra compagna,figlia ed un suo sogno… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Federico Fashion Style compagna e figlia : il sogno di allargare la famiglia : Federico Fashion Style si racconta su famiglia e figlia: tutto ciò che non sapevi del parrucchiere delle star Federico Fashion Style è una vera icona ed è divenuto famosissimo per il celebre show di Real Time, Il Salone delle Meraviglie, in cui le telecamere della rete seguono passo dopo passo l’hair stylist nei suoi saloni. […] L'articolo Federico Fashion Style compagna e figlia: il sogno di allargare la famiglia proviene da Gossip ...

Tutto gratis! Tina Cipollari cambia look e si affida a Federico Fashion Style : Le vacanze per Tina Cipollari sono cominciate da un po’. Uomini e Donne è andato infatti in pausa estiva da circa un mese e la bionda opinionista e spalla di Gianni Sperti, dopo essere stata al centro del gossip per le dichiarazioni sull’ex marito Kikò Nalli e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo, si gode l’estate. Al suo fianco c’è Vincenzo Ferrara, il ristoratore poco più giovane di lei e proprietario a Firenze della nota ‘Osteria del ...

Federico Fashion Style scontrino da capogiro scoppia la bufera : Federico Fashion Style è bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente indignato sulla cifra ...

Federico Fashion Style nella bufera dopo uno scontrino da oltre 3000 euro : L’hairstylist Federico Fashion Style ora si trova nel bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente ...