Family Food Fight | casting aperti per la versione italiana prossimamente su Sky

Fonte : blogo

(Di sabato 10 agosto 2019) Sky annuncia l'arrivo in tv delladi, format australiano che arriva da noi dopo una prima edizione ancora in corso negli USA, adattato e prodotto per il nostro mercato da Endemol Shine Italy. La formula è semplice: una sfida tra famiglie italiane a base di ricette tipiche e tradizioni regionali, valutata da un panel di giudici ancora da scoprire. In palio il titolo di Migliore Famiglia ai Fornelli d'Italia e 100.000 euro. Nellaamericana, che vedrà concludersi la sua prima stagione giovedì 15 agosto, la prima delle 8 puntate ha visto quattro famiglie in gara sfidarsi su un menu di sei portate, dessert incluso, e su una 'colazione per cena'. Insomma sfide a tema, non di carattere regionale, da combattere però nella nostraa base di piatti della 'tradizione', stando a quanto si capisce da questa prima 'infarinata' sul nuovo ...

