Family Food Fight arriva in Italia su Sky Uno | una gara tra famiglie…in cucina

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 10 agosto 2019)su Sky Unola sfida tra famiglie a colpi di ricette tradizionali Lana è fortemente legata alle proprie tradizioni. Ogni regione ha una sua variante di un determinato piatto e spesso ciascuna famiglia inserisce un qualche elemento tipico. Una tradizione non locale ma addirittura familiare. Proprio per questo potremmo essere il paese ideale per l’approdo di questo nuovo Cooking Show,in arrivo prossimamente su Sky Uno prodotto da Endemol e di cui al momento vengono trasmessi i promo per trovare le famiglie pronte a sfidarsi (e a tal proposito per poter partecipare scrivete a@endemolshine.it oppure inviate un WhatsApp al 348.150183). Il format è di origine australiana e in questa estate 2019 Endemol l’ha portato anche negli USA su ABC. Lavede nuclei familiari sfidarsi a colpi di cibo: questo è...

