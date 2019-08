Europei Tuffi 2019 – Marsaglia e Tocci quinti nel sincro maschile dai 3 metri | oro alla

Tuffi - Europei 2019 : Tocci/Marsaglia quinti con rimpianti. Oro alla favorita Russia : Il solito maledetto triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Sfuma al quinto tuffo la medaglia per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nella finale del sincro maschile dai tre metri agli Europei di Kiev. Gli azzurri chiudono in quinta posizione, ma il bronzo, senza l’errore, era ampiamente alla porta di una coppia che dimostra comunque di avere grande potenziale e che può ottenere soddisfazioni importanti nei prossimi grandi appuntamenti. La ...

Europei Tuffi 2019 – L’Italia c’è : Pellacani e Bertocchi in finale nel metro femminile : Chiara Pellacani chiude sesta, Elena Bertocchi termina ottava: entrambe le tuffatrici azzurre in finale nella prova dal metro agli Europei di Tuffi 2019 Doppietta azzurra nelle qualifiche del metro femminile agli Europei di Tuffi 2019. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi staccano il pass per la finalissima del pomeriggio. Pellacani chiude sesta (237.45), Bertocchi termina la sua gara in ottava posizione (234.55). L'articolo Europei ...

Tuffi - Europei 2019 : Bertocchi e Pellacani dal metro - il sincro Tocci-Marsaglia. L’Italia prova a tornare sul podio : Penultima giornata degli Europei di Tuffi e sarà un sabato molto interessante per l’Italia, perchè ci sono le possibilità di aumentare il bottino di medaglie (due) finora conquistate. Si gareggia nel metro femminile e nel sincro maschile dal trampolino. Non c’è dubbio che il metro è la gara di Elena Bertocchi. La lombarda sale da tre edizioni consecutive sul podio (argento a Londra 2016, oro a Kiev 2017 e bronzo a Glasgow 2018), ma ...

Tuffi - Europei 2019 : trampolino 3 metri uomini - dominio di Kuznetsov. Indietro Marsaglia e Tocci. Hausding - 32esima medaglia europea! : La finale dal trampolino 3 metri uomini, come al solito, non tradisce le attese nemmeno agli Europei di Kiev 2019, anche se si rivela un dominio di Evgenii Kuznetsov, che va a sfiorare la clamorosa quota di 500 punti. Il “puma” russo vince l’oro (secondo in carriera nel format) con distacco abissale, senza sbagliare mezzo tuffo, davanti all’immarcescibile Hausding, ancora al top a 30 anni e argento. Bronzo meritato per il ...

Europei Tuffi 2019 – Italia fuori dal podio nel sincro dalla piattaforma : Batki-Verzotto quarti - oro ai russi Beliaev-Minibaev : L’Italia chiude al quarto posto la finale in sincro dalla piattaforma degli Europei di Tuffi 2019: Batki-Verzotto chiudono quarti, oro alla coppia russa Beliaev-Minibaev Si conclude con un quarto posto la finale dei Tuffi in sincro dalla piattaforma per l’Italia agli Europei di Tuffi 2019 in corso di svolgimento a Kiev. La coppia azzurra, formata da Batki e Verzotto, ha chiuso ai piedi del podio totalizzando un punteggio ...

Europei Tuffi 2019 – Doppietta azzurra : Marsaglia e Tocci in finale nei 3 metri maschili : Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci accedono alla finale dei 3 metri maschili degli Europei di Tuffi 2019: gli azzurri chiudono secondo e nono Arrivano due risultati positivi dalle prove di qualificazione per la finale dei 3 maschili agli Europei di Tuffi 2019. Dietro la prima posizione di Nikita Shleikher (423.30) si piazza un super Lorenzo Marsaglia (416.60). Accede alla finale anche Giovanni Tocci con il nono posto ottenuto con il ...