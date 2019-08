Estate | il pediatra | “Mal di vacanza per 100mila under 6”

Estate - il pediatra : il decalogo per la sicurezza dei bimbi al mare e in piscina : Ridurre al minimo i rischi e massimizzare i benefici delle vacanze al mare o in piscina per i più piccoli. Un’impresa possibile, a patto di rispettare alcune semplici regole. Il decalogo per la sicurezza del bambino al mare e in piscina è stato presentato dal pediatria di Milano Italo Farnetani a Praia a mare (CS), in occasione della recente consegna delle Bandiere verdi dei pediatri alle spiagge a misura di bambino. Eccolo: 1) Nuoto. Il ...