Esplosione in Russia | esperti USA | “Potrebbe essersi verificata durante i test del nuovo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) L’registrata giovedì nella base sul Mar Bianco di Nynoksa, per ildi missili balistici per sottomarini, in cui sono morti dipendenti di Rosatom e in cui sono rimasti ustionati tre dipendenti dell’agenzia atomica russa, e che ha provocato un breve picco di radioattività registrato dalle autorità locali della vicina Severodvinsk (a trenta chilometri dalla base), si potrebbe esserela prova delmissile da crociera a propulsione nucleare di cui aveva parlato il presidente Putin lo scorso anno, il 9M730 “Burevestnik” (Ssc-X9 “Skyfall” nella terminologia Nato), perlomeno, questa è l'”ipotesi di lavoro” diamericani di controllo degli armamenti. Giovedì è stata avvistata al largo di Ninoksa la nave “Serebryanka” per il trasporto di combustibili e rifiuti radioattivi in mare, ha spiegato ...

