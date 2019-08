Fonte : ilmattino

(Di sabato 10 agosto 2019) Neanche un anno, e lagià comincia ad appassire. Dopo un calvario iniziato nel 2011, sulla New, riaperta con squilli di tromba e motivato entusiasmo alla fine del luglio...

MegaleHellas : Edenlandia, favola finita: è già crisi. Da tre mesi non si pagano gli stipendi - MaestroSMorra : Edenlandia, favola finita: è già crisi. Da tre mesi non si pagano gli stipendi - Notiziedi_it : Edenlandia, favola finita: è già crisi. Da tre mesi non si pagano gli stipendi -