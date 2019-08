E' un trentenne vercellese l' alpinista morto sul Monte Rosa | da ragazzo era già caduto in

Fonte : repubblica

(Di sabato 10 agosto 2019) Matteo Calzoni, detto "Teino", amava quella montagna nonostante l'episodio del passato. Gli amici lo piangono: "Quante cose dovevamo ancora fare insieme"

