E ora Icardi pensa seriamente all’addio all’Inter Napoli alla finestra

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

CorSport : È l’ora di girare l’ultima puntata di Casa Icardi ad Appiano : “Salvate il soldato Icardi”, il titolo realistico del commento di Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Salvatelo da se stesso, perché il peggior nemico dell’attaccante argentino sembra proprio essere se stesso. Icardi ha deciso di intraprendere una guerra con l’Inter dalla quale non potrà uscirne vincitore lui e questo determina solo il fatto che lui resti fermo, immobile, lontano dal calcio giocato a guardare Lukaku ...

Moratti : «Icardi meglio di Lukaku - l’Inter si è incartata. Conte è bravo - il suo dna è pessimo» : La Gazzetta di Modena ha pubblicato un video in cui Massimo Moratti parla del caso Icardi. Video ripreso dall’agenzia Italpress. Moratti fa gli elogi al nuovo allenatore Antonio Conte: «È bravo e si vede, anche se ha un pessimo dna. L’Inter gioca in modo diverso rispetto alla scorsa stagione, non gioca più in orizzontale» Poi affronta il caso Icardi: «Come finirà, non lo so nemmeno io. Icardi è più forte di Lukaku, questo è certo: ed ...

Lukaku - neanche il tempo di arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...

Dybala in versione Icardi - salta lo scambio con Lukaku (ora verso l’Inter) : Paulo Dybala in versione Mauro Icardi. Non accetta il trasferimento allo United. Non raggiunge l’accordo economico con i Red Devils. E quindi lo scambio con Lukaku subisce un forte rallentamento. Sky Sport ribadisce che l’argentino non ha accettato le pressioni bianconere, lui vuole rimanere alla Juventus. A questo punto, Lukaku torna a essere più vicino all’Inter che potrebbe alzare l’offerta iniziale senza arrivare agli ...

Il Giornale : Icardi fa il bullo. Siamo sicuri che voglia ancora giocare a pallone? : Ci sono tanti modi possibili per farsi mettere alla porta, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. in questi giorni Icardi, Nainggolan e Dybala ci stanno mostrando, ognuno a modo suo, “che c’è classe e classe e il cervello è sempre un buon compagno di viaggio”. Duro il giudizio che Signori dà su Icardi: “sta gestendo la difficile situazione con atteggiamenti bulleschi, chissà mai se anche in questo consigliato dalla ...

Inter - Icardi non va più via : l’attaccante ancora a Milano per motivi familiari - grana per i nerazzurri : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della ...

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

Inter - Icardi avrebbe rifiutato tutte le offerte arrivate fino ad ora : Il nome di Mauro Icardi continua ad essere al centro dei rumors di mercato in casa Inter. Il centravanti argentino è stato messo fuori dal progetto tecnico pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, che lo ha lasciato fuori anche dalla lista dei convocati per la tournée in Asia. Una mossa dettata anche dalla condizione fisica dell'attaccante in ritardo rispetto ai compagni e per questo rimasto ...

Svolta Icardi - Pedullà : “Il Napoli ha il si del giocatore - ora tratta con l’Inter”. I dettagli : Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter” Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter”. Passi avanti nella trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha incassato il si del giocatore attraverso il suo entourage ed ora non resta che trattare con l’ Inter ...

Ultim’ora Sky – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...

Mercato Juve : Higuain e Kean sarebbero in uscita - in entrata si lavora su Icardi e Chiesa : Oggi, in casa Juventus è il giorno di Matthijs De Ligt, ma le manovre di Mercato dei bianconeri non sarebbero finite. Fabio Paratici adesso si dedicherà alle cessioni, ma probabilmente penserà anche a qualche altra entrata soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, nelle prossime settimane bisognerà monitorare con attenzione soprattutto le situazioni di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Con l'arrivo di possibili nuovi acquisti non è da escludere ...

Calciomercato Napoli - l’entourage di Icardi : “Ultimo contatto 3 settimane fa - ora siamo fermi” : Calciomercato Napoli, Icardi è un’ipotesi reale: o almeno lo era, la situazione Calciomercato Napoli Icardi| Napoli-Icardi, qualcosa di vero c’è. Gli azzurri stanno seriamente pensando a Mauro Icardi, o quantomeno ci hanno pensato. A confermarlo è parte dell’entourage del centravanti argentino che ha parlato della questione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi in maniera chiara e concisa: “Col Napoli ...

Paratici starebbe lavorando sul mercato in uscita prima di ingaggiare Icardi e Chiesa : La Juventus in questa prima tranche di mercato è partita con il botto, basti ricordare che ha già ingaggiato Aaron Ramsey e Adrien Rabiot con la formula del parametro zero, ma con stipendi da big, ed ora si starebbe concludendo la trattativa per Matthijs de Ligt. Quest'ultimo affare da oltre 70 milioni di euro più lo stipendio del difensore concordato sui 12 milioni di euro, bonus compresi, costituisce un gran salasso per i bianconeri, che pur ...